Bake Off Italia, la puntata del 15 novembre: prove, eliminato e grembiule blu

Venerdì 15 novembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. Il programma prende il via in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Bake Off 15 novembre, i trend social della pasticceria

A Bake Off Italia di oggi, venerdì 15 novembre, torna la conduttrice Benedetta Parodi. Quest’ultima accoglie i concorrenti rimasti ancora in gioco, che si sfidano in tre differenti manche sotto il suggestivo tendone di Villa Borromeo d’Adda. A giudicare i partecipanti ci sono Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Al loro fianco c’è Iginio Massari, giudice che si aggiunge esclusivamente per la prova tecnica.

La puntata odierna dello show ha come titolo I trend della pasticceria. Nella serata, gli aspiranti pasticceri devono realizzare tre ricette molto popolari sui social, legate ovviamente al mondo della pasticceria.

La prova creativa e quella tecnica

Bake Off Italia del 15 novembre inizia, come di consueto, con la prova creativa. In essa, devono realizzare un dolce capace di “unire la golosità di una torta alla sfiziosità di un gelato“. Si tratta della torta nei coni. Una preparazione, questa, che non si mangia come se fosse un gelato, ma che dev’essere tagliata proprio come una torta classica. I concorrenti devono realizzarne tre, una per giudice, scegliendo la farcitura preferita. Essa, però, dev’essere il meno umida possibile, per evitare di ammorbidire la cialda.

La puntata di oggi di Bake Off Italia procede con la prova tecnica. Un momento, questo, sempre molto insidioso e nel quale è grande protagonista il già citato Iginio Massari. Il maestro pasticcere costringe gli sfidanti a fare la crepe roll, ovvero un rotolo utilizzando come base le crepes al cacao.

La farcitura consiste in una crema al cocco con confettura ai frutti esotici. Sopra, come decorazione, è presente una ganache al whisky, con ciuffi di crema e cinque semisfere al sapore di mango. Una prova molto complessa, che richiede grande precisione e velocità. Alfonso, avendo vinto il grembiule blu la scorsa settimana, ha la possibilità di sfruttare il proprio vantaggio.

Bake Off 15 novembre, la prova a sorpresa

Infine, durante Bake Off Italia del 15 novembre, si svolge la prova a sorpresa. In essa, i concorrenti devono realizzare una torta a due piani. Come ricorda Knam, ciò richiede grande attenzione in merito alla proporzione fra la torta e la crema. Tuttavia, i pasticceri hanno un ulteriore elemento di difficoltà. La torta da realizzare, infatti, è la Cartoon Cake, che ha l’effetto da cartone animato grazie ad alcune, particolari tecniche di decorazione. Al termine, come sempre, il miglior concorrente della serata riceve il grembiule blu. Il peggiore, invece, è definitivamente eliminato.