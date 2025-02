Sanremo 2025, la finale minuto per minuto: orari, esibizioni, classifica finale, chi ha vinto

Sabat0 15 febbraio, Rai 1 manda in onda la finale di Sanremo 2025. Il Festival della canzone italiana è guidato da Carlo Conti, affiancato per la serata conclusiva da Alessandro Cattelan ed Alessia Marcuzzi. Durante la lunga diretta (proclamazione attesa verso le 02:00 circa) si esibiscono tutti i 29 Big. In seguito, è svelato la classifica finale e, successivamente, il podio. Fra gli ospiti attesi ci sono Mahmood ed Antonello Venditti.

Sanremo 2025 finale, si parte con Gabry Ponte

La finale di Sanremo 2025 inizia con l’esibizione di Gabry Ponte. Il producer esegue la sigla (tormentone) Tutta l’Italia. Si parte subito con la gara: la prima ad esibirsi è Francesca Michielin, che canta Fango in Paradiso. La sua canzone continua a lasciare dei dubbi, anche se quella di stasera è stata senza dubbio la performance migliore.

Primo ingresso per Alessandro Cattelan, di bianco vestito. Tocca a Willie Peyote, autore di Grazie ma non grazie. Anche questa sera, con il rapper c’è il comico Luca Ravenna. Arriva sul palco Alessia Marcuzzi. La co-conduttrice, bisognosa di “contatto fisico“, abbraccia un paio di persone dal pubblico, fra cui Mara Venier. Poi lancia l’esibizione di Marcella Bella con Pelle diamante. Si va veloci con La tana del granchio di Bresh. La sua canzone è molto bella.

Al ritorno dalla prima pausa pubblicitaria ci sono i Modà con Non ti dimentico. Con un vestito magnifico giunge Rose Villain, che propone Fuorilegge. Si prosegue con Tony Effe con Damme ‘na mano. Solite stecche nel ritornello. Si continua con Clara, che esegue Febbre. La diretta procede con Serena Brancale ed Anema e core.

Si va a ritmo spedito: Brunori Sas è il decimo artista in gara, che canta L’albero delle noci. Esibizione bellissima.

Alberto Angela

Nella finale di Sanremo 2025 arriva Alberto Angela. Il divulgatore presenta la puntata speciale di Ulisse, dedicata ai 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Il conduttore: “Ai giovani dico: il futuro è lì, non abbiate paura. Faremo anche una puntata sulla musica e per parlarne andremo a Londra”.

Carlo Conti dà il benvenuto a Francesco Gabbani, che presenta Viva la vita. Continua Noemi con Se t’innamori muori. Voce bellissima, canzone altrettanto. Mille vote ancora è il titolo della hit di Rocco Hunt. L’artista, mentre canta, va in platea ed abbraccia la mamma.