Fratelli di Crozza, la puntata del 28 febbraio: tutte le imitazioni e i monologhi

Venerdì 28 febbraio, NOVE manda in onda una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Al timone dello show c’è il comico Maurizio Crozza, che propone, ogni settimana, imitazioni e monologhi. Con essi, commenta i principali temi di attualità. Al suo fianco è confermato Andrea Zalone, storico autore dello showman.

Fratelli di Crozza 28 febbraio, inizia la diretta

Inizia Fratelli di Crozza del 28 febbraio. Si parte con un monologo, incentrato su Donald Trump: “Con lui, in Europa abbiamo finito di ballare il can can e sono dazi nostri. Il nostro paese sarà uno dei più colpiti, e menomale che Meloni era una donna meravigliosa! Ha messo in vendita la cittadinanza USA a 5 milioni di euro: dallo Ius Soli si è passati allo Ius Soldi”.

Il conduttore imita il Presidente degli Stati Uniti: “Buonasera sudditi della Meloni. Lei è una regine per me, non la userei mai come schiava, ma come cuoca sì. Lei è della Garbatella, le faccio fare le fettuccine cacio e pepe“. Il finto Trump fa portare via la scrivania della Casa Bianca dopo che Zelensky ha starnutito. La nuova scrivania è portata sul palco da Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari.

Crozza procede con il monologo, incentrato ora sulla Ministra Daniela Santanché: “In parlamento ha detto che rappresenta tutto ciò che detestiamo e per una volta ci ha preso“. In onda la parodia di Santanché: “Voi mi odiate, ma io non ho paura. Mi posso anche dimettere ma lo devo decidere io, sono io che ho deciso di farmi rinviare a giudizio per falso, di farmi indagare per truffa, di essere figa. Io e il mio chirurgo, ma più io. Rimarrò per sempre nei vostri pensieri. Le vostri mogli non indossano più i tacchi 12, voi di sinistra siete tristi, vi abbonate a teatro e leggete i libri. Il mondo con Trump diventerà un grande Billionaire. Ho le labbra finte, i bilanci finti e le borse finte“.

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Durante Fratelli di Crozza del 28 febbraio è proposta l’imitazione del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “A Lisbona è uscito uno studio secondo cui le zucchine contengono acqua. Se ne mangi 90 kg sudi e rischi di scivolare e sbattere la testa, quindi mettiamo l’etichetta sulle zucchine per segnalare che sono pericolose. Il vino è alcool? Ma l’alcool fa bene, lo dice la storia. Gesù, d’altronde, ha trasformato l’acqua in vino, mica cocomeri in zucchine“.

Ancora focus sul governo, questa volta sul Ministro del Made in Italy Adolfo Urso, imitato nella puntata. L’esponente dell’esecutivo è preso in giro per i suoi errori in italiano: “Abbiamo redatto un libro in bianco sull’esemplificazione. Se la vostra cucina a gasse fa fumo, noi prevediamo di togliere il gasse. Io mi reco nelle fabbriche per ascoltare gli operati, lo faccio quotiduoanamente“.

A Fratelli di Crozza di oggi, il conduttore parla dell’opposizione: “Nel nostro paese, tutti i leader di sinistra hanno la pressione a 30. Intanto, Veltroni e Franceschini si sfidano per vincere il Premio Strega. Insomma, una lotta che smuove le classi operaie“. Il discorso è il pretesto per imitare Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania parla del progetto per realizzare la nuova sede regionale: “Se lei gira l’Italia in lungo e in largo non vedrai opere d’arte moderna, ma imbalsamazioni. Ho modificato di mio pugno il progetto: ora è così”. E il finto De Luca mostra una piramide ed indossa un copricapo da faraone.

Fratelli di Crozza 28 febbraio, Napalm 51 e Vittorio Feltri

Nel corso di Fratelli di Crozza del 28 febbraio torna Nepalm 51, storico personaggio di Crozza che rappresenta la figura del complottista: “Noi che conosciamo la verità abbiamo finto, non come quelli del mainstream, che hanno ideato regole per controllarci. Ad esempio, non è vero che occorre studiare ingegneria per creare degli aerei“. Per dimostrarlo, realizza un aereo di carta.