Fratelli di Crozza, la puntata del 7 marzo: tutte le imitazioni

Venerdì 7 marzo, NOVE manda in onda una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Il programma prende il via alle 21:25 circa ed è guidato dal comico Maurizio Crozza. Al suo fianco è confermato Andrea Zalone. Durante la puntata, il comico propone imitazioni e monologhi, con i quali commenta i principali fatti di attualità.

Fratelli di Crozza 7 marzo, le prime imitazioni

Prende il via Fratelli di Crozza del 7 marzo. Il conduttore inizia con un monologo su Ursula Von der Leyen, che ha annunciato un piano di 800 miliardi di euro per il riarmo dell’Unione Europea. A tal proposito, è imitata proprio Ursula: “Cari italiani, care italiane, vorrei rendervi partecipi di una notizia meravigliosa, ho deciso che dovremo spendere 800 miliardi di euro. Noi abbiamo la bomba elettrica e stiamo pensando a quella ibrida. Io chiedo a tutti di utilizzare la presa shuko per ricaricare i carri armati. Tuttavia, per fare questo piano dovremo fare dei tagli, a partire dagli ospedali”.

Ci si sposta a parlare degli Stati Uniti e, in particolare, del suo Presidente, ovvero Donald Trump. Un filmato ripropone l’incontro molto teso con Zelensky, poi è realizzata la parodia di Trump: “L’America tornerà grande anche grazie a Stefania, figlia di Wanna Marchi. La Groenlandia diventerà il 51esimo Stato dell’USA. L’Europa? Oddio che paura! I bambini ad Halloween si vestono da Ursula Von der Leyen, siete degli scappati di casa”. Il discorso del finto Trump è interrotto dall’arrivo del finto Zelensky, che porta in dono delle zippole: “Le mangeranno i miei pitbull”, afferma il finto Donald.