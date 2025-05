Sabato 17 maggio, dalle 21:00, si svolge la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. L’evento, che seguiremo qui di seguito in diretta, è visibile su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Big Mama.

Nella serata è eletta la miglior canzone europea dell’anno. In gara, per il nostro paese, c’è Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che si esibirà per 14esimo. L’Italia guarda con interesse anche all’Estonia, quarta ad esibirsi con Espresso Macchiato di Tommy Cash, e a San Marino, in gara con Gabry Ponte e la sua Tutta l’Italia, penultima performance in scaletta.

Al timone della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si svolge presso la St. Jakobshalle di Basilea, ci sono Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker.

Eurovision Song Contest 2025 finale, la sfilata dei cantanti

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 inizia con una lunga clip, nelle quali le tre conduttrici fingono di attendere l’arrivo in arena del trofeo, perso all’interno di uno dei tanti fiumi della Svizzera. Il filmato è il pretesto per mostrare alcune delle località più belle del paese.

Una volta partita la diretta dallo studio, al centro del palco c’è Nemo, che esegue The Code, brano con il quale ha vinto la scorsa edizione della kermesse. Al termine, inizia la sfilata dei concorrenti in gara, ciascuno dei quali entra sul palco con la bandiera del proprio Stato.

Dopo l’apertura del televoto e la spiegazione dei meccanismi di voto, inizia la gara. Esordisce Kyle Alessandro con Lighter per la Norvegia. Segue, per il Lussemburgo, Laura Thorn con La poupée monte le son.

Si entra nel vivo con Espresso Macchiato di Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia e il cui brano è pieno zeppo di riferimenti al nostro paese. Prosegue Yuval Raphael con New Day Will Rise per Israele, con tanto di appello dei conduttori italiani per la pace. La cantante è subissata dai fischi della platea.

Va avanti la gara

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 va avanti con Tavo akys dei Katarsis, per la Lituania. La gara continua con la Spagna, rappresentata da Melody con Esa Diva, e dall’Ucraina, che invece spera di vincere con Ziferblat e la sua Bird of pray.

Breve pausa pubblicitaria, poi si torna subito a cantare con Remember Monday del Regno Unito, in corsa con What the Hell Just Happened?.