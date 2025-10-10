Prosegue il 10 ottobre la nuova edizione di Fratelli di Crozza. La stagione 2025-2026 dello show satirico ha debuttato lo scorso 3 ottobre, con l’appuntamento in onda alle 21:25 circa su NOVE.
La trasmissione è guidata da Maurizio Crozza. Quest’ultimo firma monologhi ed imitazioni, con i quali realizza le parodie dei personaggi politici e sociali al centri dell’attualità.
In qualità di autore e spalla comica torna Andrea Zalone. Le colonne sonore, invece, sono realizzate da Simone Belfiore.
