Continua venerdì 17 ottobre, in prima serata su Real Time, l’edizione di Bake Off Italia. La gara fra aspiranti pasticceri è guidata da Benda Lodigiani.

Bake Off Italia 17 ottobre, viaggio in giro per il mondo nel segno dei dolci

A giudicare le prove di Bake Off Italia, anche venerdì 17 ottobre, tornano i giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro, esclusivamente per la manche dedicata alla sfida tecnica, si unisce il quarto giudice Iginio Massari.

Gli aspiranti pasticceri rimasti ancora in gioco, durante l’appuntamento di oggi, effettuano un vero e proprio giro del mondo. Il filo conduttore, ovviamente, sono i dolci: i concorrenti devono realizzare quelli tipici di alcune località del Pianeta.

Di seguito le prove che attendono i protagonisti durante la puntata odierna.

La prova creativa e quella tecnica

La puntata di Bake Off Italia del 17 ottobre inizia, come sempre, con la prova creativa. In essa, è protagonista la Fraisier, tipica preparazione della Francia. Gli aspiranti pasticceri possono realizzare il dolce a loro piacimento, rispettando però due indicazioni: la prima è che ci sia la genoise, un pan di spagna arricchito da burro fuso non caldo, per rendere la base soffice e compatta. La seconda, invece, è che le fragole siano l’ingrediente principale della torta. Per cucinare il dolce, i protagonisti hanno a disposizione 100 minuti.

La serata in compagnia di Bake Off Italia è proseguita con la sempre temuta prova tecnica. Il giudice speciale Iginio Massari, per l’occasione, propone un focus su un dolce della Thailandia. Si tratta della Flower Cake. La torta è composta da tre strati soffici alla vaniglia, da una crema di riso cotta in latte di cocco e da una composta di mango ed agrumi.

Fondamentale è la decorazione, realizzata con tre fogli di carta di riso fritti, composti in modo tale da ricordare la forma di un fiore. I protagonisti hanno 120 minuti a disposizione per cucinare le loro Flower Cake.

Bake Off Italia 17 ottobre, la prova a sorpresa

Infine, la puntata di Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa. In occasione di essa, ci si concentra sui cookies, uno dei simboli più conosciuti della cucina degli Stati Uniti. Mediante gli iconici biscotti, gli aspiranti pasticceri devono formare dei grattacieli. Essi devono essere alti almeno 30 centimetri e, soprattutto, devono essere dritti. I protagonisti possono scegliere liberamente i gusti dei cookies, che tuttavia devono essere necessariamente golosi. Pelayo, in quanto grembiule blu, può usufruire di un vantaggio molto importante. Per realizzare i loro grattacieli, i concorrenti hanno a disposizione 160 minuti.