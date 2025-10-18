Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre
Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre: tutte le esibizioni e la classifica, ospite Renato Zero

Matteo Tuveri
18 Ottobre 2025
Dopo la puntata in formato ridotto della scorsa settimana, riprende la normale programmazione di Ballando con le stelle 2025, la cui nuova puntata, che seguiremo in diretta, è in onda su Rai 1, dalle 21:25 di sabato 18 ottobre.

La conduttrice è la confermata Milly Carlucci, affiancata ancora una volta da Massimiliano Rosolino, inviato nella Sala delle Stelle. A giudicare le varie esibizioni ci sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordopista tornano Alberto Matano e Rossella Erra, che devono assegnare il tesoretto. I Tribuni del Popolo, invece, sono Sara Di Vaira e Matteo Addino.

La diretta di Ballando con le stelle 2025 del 18 ottobre è arricchita dalla partecipazione, in qualità di Ballerino per una Notte, di Renato Zero. Di seguito le coppie che gareggiano:

  • Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;
  • Fabio Fognini con Giada Lini;
  • Marcella Bella con Chiquito;
  • Francesca Fialdini con Carlo Aloia;
  • Martina Colombari con Luca Favilla;
  • Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;
  • Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;
  • Andrea Delogu con Nikita Perotti;
  • Rosa Chemical con Erica Martinelli;
  • Beppe Convertini con Veera Kinnunen;
  • Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

D’Urso e Fialdini partono con +10 punti bonus, in quanto vincitrici della scorsa puntata. Al contrario, malus di -10 punti per Bella e Coriandoli, ultime classificate sette giorni fa.

Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre coppie in gara

Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre, le prime esibizioni

Si parte, inizia Ballando con le stelle. La conduttrice saluta il pubblico e fa le presentazioni del caso, dai giudici al cast di concorrenti. Poi c’è subito la gara: la prima coppia a scendere in pista è Marcella Bella-Chiquito. Eseguono un bel paso doble. Per Zazzaroni “un po’ fuori tempo ma carino“. Canino chiede chiarimenti sulle presunte tensioni con D’Urso, ma la cantante smentisce: “Siamo amiche“. Per Lucarelli non si è trattato di un ballo ma di un “sacrificio”, però apprezza la personalità. Bella non ci sta: “Dici sempre le stesse cose, sei noiosa“. Ottiene 33 punti, che diventano 23 considerano il malus.

Matteo Tuveri

