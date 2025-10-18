Dopo la puntata in formato ridotto della scorsa settimana, riprende la normale programmazione di Ballando con le stelle 2025, la cui nuova puntata, che seguiremo in diretta, è in onda su Rai 1, dalle 21:25 di sabato 18 ottobre.

La conduttrice è la confermata Milly Carlucci, affiancata ancora una volta da Massimiliano Rosolino, inviato nella Sala delle Stelle. A giudicare le varie esibizioni ci sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordopista tornano Alberto Matano e Rossella Erra, che devono assegnare il tesoretto. I Tribuni del Popolo, invece, sono Sara Di Vaira e Matteo Addino.

La diretta di Ballando con le stelle 2025 del 18 ottobre è arricchita dalla partecipazione, in qualità di Ballerino per una Notte, di Renato Zero. Di seguito le coppie che gareggiano:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Marcella Bella con Chiquito;

con Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

D’Urso e Fialdini partono con +10 punti bonus, in quanto vincitrici della scorsa puntata. Al contrario, malus di -10 punti per Bella e Coriandoli, ultime classificate sette giorni fa.

Ballando con le stelle 2025 diretta 18 ottobre, le prime esibizioni

Si parte, inizia Ballando con le stelle. La conduttrice saluta il pubblico e fa le presentazioni del caso, dai giudici al cast di concorrenti. Poi c’è subito la gara: la prima coppia a scendere in pista è Marcella Bella-Chiquito. Eseguono un bel paso doble. Per Zazzaroni “un po’ fuori tempo ma carino“. Canino chiede chiarimenti sulle presunte tensioni con D’Urso, ma la cantante smentisce: “Siamo amiche“. Per Lucarelli non si è trattato di un ballo ma di un “sacrificio”, però apprezza la personalità. Bella non ci sta: “Dici sempre le stesse cose, sei noiosa“. Ottiene 33 punti, che diventano 23 considerano il malus.