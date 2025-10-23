Giovedì 23 ottobre è in onda, dalle 21:15 su Sky Uno, la prima puntata dei Live di X Factor 2025, che noi seguiremo in diretta. Al timone dello show, al via alle 21:25, c’è Giorgia. Al suo fianco vi sono i quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.
Nella diretta della prima puntata dei Live di X Factor 2025 si esibiscono tutti i dodici concorrenti, suddivisi in due manche. Al termine di ciascuna fase, il meno votato dal pubblico va al ballottaggio. Ad esso, alla fine, partecipano due talenti e fra loro i giudici devono sceglierne uno da eliminare. Ospite del debutto è Annalisa.
Questi i concorrenti previsti nell’esordio:
Team Achille Lauro:
- Layana Oriot;
- Copper Jitters;
- EroCaddeo (Damiano Caddeo);
Squadra Jake La Furia:
- Alessandro Tomasi;
- Delia Buglisi;
- Amanda Bottini.
Team Francesco Gabbani:
- Tellynonpiangere (Giorgio Campagnoli);
- Michelle Lufo;
- Piercesare Fagioli.
Team Paola Iezzi:
- Mayu Lucisano;
- Vincenzo Viscardi;
- Roberta Scandurra.
X Factor 2025 diretta prima puntata Live, si parte con Giorgia
I Live di X Factor 2025 iniziano con l’esibizione di Giorgia, che effettua un medley di brani, fra cui il suo Il giorno migliore. La conduttrice, acclamatissima dal pubblico, accoglie sul palco i giudici, che effettuano dei brevi interventi di saluto.
Il primo concorrente a scendere sul palco è Damiano Caddeo in arte EroCaddeo.