X Factor 2025 diretta prima puntata Live
Intrattenimento

X Factor 2025 diretta primo Live, cosa è successo: ospite Annalisa, le esibizioni e chi è l’eliminato

Matteo Tuveri
23 Ottobre 2025 1 minuto di lettura
0 Commenti

Giovedì 23 ottobre è in onda, dalle 21:15 su Sky Uno, la prima puntata dei Live di X Factor 2025, che noi seguiremo in diretta. Al timone dello show, al via alle 21:25, c’è Giorgia. Al suo fianco vi sono i quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Nella diretta della prima puntata dei Live di X Factor 2025 si esibiscono tutti i dodici concorrenti, suddivisi in due manche. Al termine di ciascuna fase, il meno votato dal pubblico va al ballottaggio. Ad esso, alla fine, partecipano due talenti e fra loro i giudici devono sceglierne uno da eliminare. Ospite del debutto è Annalisa.

Questi i concorrenti previsti nell’esordio:

Team Achille Lauro:

  • Layana Oriot;
  • Copper Jitters;
  • EroCaddeo (Damiano Caddeo);

Squadra Jake La Furia:

  • Alessandro Tomasi;
  • Delia Buglisi;
  • Amanda Bottini.

Team Francesco Gabbani:

  • Tellynonpiangere (Giorgio Campagnoli);
  • Michelle Lufo;
  • Piercesare Fagioli.

Team Paola Iezzi:

  • Mayu Lucisano;
  • Vincenzo Viscardi;
  • Roberta Scandurra.

X Factor 2025 diretta prima puntata Live giudici

X Factor 2025 diretta prima puntata Live, si parte con Giorgia

I Live di X Factor 2025 iniziano con l’esibizione di Giorgia, che effettua un medley di brani, fra cui il suo Il giorno migliore. La conduttrice, acclamatissima dal pubblico, accoglie sul palco i giudici, che effettuano dei brevi interventi di saluto.

Il primo concorrente a scendere sul palco è Damiano Caddeo in arte EroCaddeo.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.