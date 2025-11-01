Continua sabato 1° novembre, in diretta su Rai 1 dalle ore 21:25 circa, l’edizione di Ballando con le stelle. Il format, guidato da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, arriva alla prima eliminazione: in apertura di appuntamento, infatti, si svolge il ballottaggio fra La Signora Coriandoli e Beppe Convertini. A seguire scendono in pista le varie coppie, giudicate da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Le ballerine per una notte della diretta del 1° novembre di Ballando con le stelle sono Claudia Pandolfi e Claudia Gerini. Queste le coppie ai nastri di partenza:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

Fabio Fognini con Giada Lini;

Marcella Bella con Chiquito;

Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

Martina Colombari con Luca Favilla;

Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

Rosa Chemical con Erica Martinelli;

Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Incerta, invece, la partecipazione di Andrea Delogu e Nikita Perotti: la conduttrice, infatti, è stata colpita, negli scorsi giorni, da un grave lutto per la morte del fratello.

Ballando con le stelle diretta 1° novembre, il ballottaggio

Inizia Ballando con le stelle del 1° novembre. Si parte subito con il ballottaggio per la prima eliminazione. Si esibiscono Beppe Convertini-Veera Kinnunen, che per Mariotto evidenziano un miglioramento, seppur molto flebile. A seguire ci sono La Signora Coriandoli-Simone Di Pasquale. Anche in questo caso, la giuria si complimenta per i miglioramenti. Chiude il televoto, è tempo di esiti: eliminati La Signora Coriandoli-Simone Di Pasquale, che hanno perso con il 49% dei voti. Tuttavia, vengono salvati da Sara Di Vaira, che usa la Wild Card.

Si passa alla gara vera e propria. Prima, però, arriva Nikita Perotti, compagno di ballo di Andrea Delogu. Una Milly Carlucci molto commossa: “Andrea, non ci sono parole per lenire un dolore così grande, noi ti vogliamo un mondo di bene, ti aspettiamo a braccia aperte. Speriamo di farti sorridere ancora“. Lungo applauso del pubblico. La prima coppia a scendere in pista è Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Realizzano un jive. Complimenti dei giudici, sia per la tecnica che per l’atteggiamento. Lucarelli: “Finalmente vi siete sciolti e, per la prima volta, ho visto Magnini divertito“. Ottengono 47 punti.

Marcella Bella contro tutti

La diretta del 1° novembre procede con Marcella Bella-Chiquito. La cantante, nella clip di presentazione, ne ha per tutti: i giudici sono definiti “bulli”, mentre Lucarelli è descritta come “cattiva”. Alla Erra: “Dice che mi vuole bene ma non mi dà mai il tesoretto“. In pista, i due ballano una samba. Un po’ fuori tempo, ma comunque c’è tanta energia. Zazzaroni: “Ho visto di peggio“. Smith: “Hai energia pazzesca, ma vorrei vedere qualcosa di più“. Bella l’attacca: “Quando faccio i sollevamenti tu ti giri dall’altra parte. A me hai dato due, alla Coriandoli hai dato sei. Perché?“. Selvaggia Lucarelli: “Mi piace il piglio con cui ci affronti”. Mariotto: “Questo è stato il tuo ballo migliore“. Ricevono 28 punti.

Terza coppia in gara è Paolo Belli-Anastasia Kuzmina.