Sabato 22 novembre, in diretta su Rai 1 dalle ore 21:25, è in onda Ballando con le stelle 2025. Il talent show, guidato da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, prosegue con un nuovo appuntamento, durante il quale scendono in pista le seguenti coppie:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Nancy Brilli con Filippo Zara;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

A decretare la classifica finale, oltre al pubblico a casa mediante televoto, c’è la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. La Ballerina per una notte della diretta del 22 novembre di Ballando con le stelle è Giulia Vecchio, imitatrice divenuta nota, soprattutto, per interpretare la parodia proprio di Carlucci.

Ballando con le stelle diretta 22 novembre, parte la gara

Inizia la diretta del 22 novembre di Ballando con le stelle. Si inizia con una sigla dedicata alle Gemelle Kessler: in studio, infatti, si balla il da da un pa. Tutto il pubblico è in piedi, inoltre, per Ornella Vanoni.

Come annunciata già sette giorni fa, la gara parte la manche nella quale i partecipanti raccontano, con una coreografia da loro ideata, una storia personale. Al termine delle performance, la giuria individua i migliori tre, ai quali va un bonus di +30, +20 e +10 punti.

Iniziano Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Il nuotatore racconta di quando si è trovato a fare i conti con un’accusa, poi rivelatasi falsa, di doping. Balla sulla musica di Non mollare mai di Gigi D’Alessio. Nancy Brilli, con Filippo Zara, racconta del rapporto con l’endometriosi, malattia che l’ha costretta ad un intervento chirurgico, al termine del quale i medici le avevano detto che non avrebbe potuto avere figli. Alla fine, dopo un lungo percorso clinico, è rimasta incinta ed è nato Francesco. Si esibiscono con Che vita meravigliosa di Diodato.