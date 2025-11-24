Lunedì 24 novembre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che seguiremo in diretta. Il programma guidato da Simona Ventura prende il via alle ore 22:00 circa. In studio, in qualità di commentatori, ci sono Floriana Secondi, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli.

Durante la puntata, la conduttrice approfondisce la forte litigata fra Jonas ed Omer. Inoltre, è decretato il nome del primo finalista dell’edizione.

Grande Fratello diretta 24 novembre, prende il via la puntata

La diretta del 24 novembre prende il via con l’ingresso nella Casa di Simona Ventura. La conduttrice realizza un omaggio ad Ornella Vanoni, poi consegna in prima persona la busta rossa ai concorrenti.

L’interessata è Rasha, che apprenderà di alcune dichiarazioni rilasciate da Manuel, il suo ex fidanzato, che l’ha definita, in una intervista, “un’arrivista“. Quando lei lo viene a sapere, nega tutto: “Prendo le distanze da questa persona per quel che è, ha perso tutto quello che aveva e io sono l’unica persona che gli è stata vicina. Era supertossico, ho sempre preso le distanze dal suo stile di vita, purtroppo ero molto giovane ed ero innamorata di lui. Manuel ha provato a comprarmi con orologi ed altre cose, ma gliele ho tirate dietro. Ha cercato di avere il controllo su di me, togliendomi l’indipendenza. Mi ha detto che ero un trofeo per lui, una volta mi ha alzato le mani”.

Manuel ha parlato male anche di Omer, definito un “cagnolino“. Il concorrente: “Sono contento di avergli dato tanto fastidio fino a questo punto“.

L’esito del televoto

La diretta del 24 novembre del Grande Fratello procede con l’esito del televoto. Gli inquilini sono convinti che ci sarà una nuova eliminazione: non sanno che, invece, sarà per essere eletto il primo finalista. Omer, Francesca e Simone sono i primi salvi, a più tardi per il risultato definitivo.

La puntata procede con il confronto fra Jonas ed Omer. In settimana, i concorrenti sono arrivati quasi allo scontro fisico. Omer, a margine di una lite, si è abbassato i pantaloni come gesto di stizza e ciò ha scatenato la rabbia in Jonas.