Sabato 29 novembre, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle che noi seguiremo in diretta. La conduzione è affidata a Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino.

Lo show prende il via alle 21:25 circa ed al termine sono rese note le coppie in semifinale. Una è decretata al termine della prima manche. Nella seconda, invece, le restanti si affrontano in dei faccia a faccia diretti: il duo vincente ottiene la qualificazione. A decretare gli esiti delle sfide, oltre al pubblico a casa, ci sono i giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Ospite della serata è Ilaria D’Amico.

Queste le coppie ancora in gara nella diretta del 29 novembre di Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle diretta 29 novembre, le prime esibizioni

Inizia la diretta del 29 novembre di Ballando con le stelle. Si parte con Ballando on the road: quattro concorrenti si fronteggiano ed uno solo ottiene la vittoria e, dunque, l’accesso alla finale. Si parte con Gabriele Napoli e Yegor Cangiano, che eseguono una coreografia di modern dedicata all’amicizia. Continua Alex Palumbo con un caraibico. Terza, bella esibizione è quella di hip hop della Baby Gang Crew. Infine, c’è il latinista Johan Zampierollo. Quattro esibizioni di grande livello. Alla fine, prosegue nel torneo Johan Zampierollo.

Parte, ora, la gara dedicata ai vip. Prima coppia a scendere in pista è Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. Eseguono un freestyle penalizzato da un infortunio ad una gamba della professionista. “Bello ma scontato” per Lucarelli, “caruccio” per Mariotto, complimenti da Canino. 39 punti.

Fabio Fognini e le polemiche sul cosiddetto lastra-gate

La diretta del 29 novembre procede con Fabio Fognini-Giada Lini. Eseguono un bel tango. La giuria pizzica l’ex tennista, al centro del cosiddetto lastra-gate: alcuni concorrenti, secondo qualcuno proprio Fognini, avrebbe chiesto a Francesca Fialdini di vedere le lastre fatte dalla conduttrice perché non credevano nella gravità del suo infortunio.Fognini si siede vicino a Francesca Fialdini e chiarisce: “Abbiamo parlato, le ho chiesto scusa. Si tratta di un equivoco“. Complimenti da Canino e Zazzaroni, mentre è critica Smith. Ricevono 41 punti.

Terza coppia in gara è quella di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Ballano un freestyle. Lucarelli: “La simpatia non è un tuo cavallo di battaglia, ma ogni settimana fai cosa sempre diverse, ti butti e quello è da lodare“. Per Smith è una performance “quasi da professionista“. Ben 48 punti.

Si continua con il boogie di Rosa Chemical ed Erica Martinelli. I giudici sono entusiasti, tranne Lucarelli: “Mi aspetto sempre cose incredibili, ma il risultato non va mai oltre il carino“. Lui risponde: “Mi sa che per te non andremo oltre a questo, più di così non so cosa fare“.