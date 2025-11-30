Domenica 30 novembre, Carlo Conti interviene al TG1 delle 13:30 ed annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Come accaduto già negli ultimi anni, dunque, il Direttore artistico della kermesse ha scelto il telegiornale dell’ammiraglia per comunicare, al grande pubblico, i 30 artisti che, a febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston. L’annuncio arriva una settimana dopo la data prevista inizialmente. In un primo momento, infatti, Conti avrebbe dovuto presenziare al TG1 lo scorso 23 novembre, ma ha deciso di posticipare il tutto di sette giorni per rispettare il lutto dovuto alla scomparsa di Ornella Vanoni.

Sanremo 2026 Big in gara, l’elenco

Carlo Conti, visibilmente emozionato e dialogando in studio con la giornalista Sonia Sarno, comunica i Big del Festival di Sanremo, che sono i seguenti: