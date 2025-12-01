Lunedì 1° dicembre, su Canale 5, è in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello. Al timone dello show c’è Simona Ventura, affiancata da Sonia Bruganelli, Cristina Plevani, Floriana Secondi ed Ascanio Pacelli.

Quella di oggi si prospetta una serata molto intensa. Valentina, la compagna di Domenico, rientra in Casa per un nuovo confronto con il compagno. Inoltre, la conduttrice comunica il nome di un nuovo eliminato e del secondo finalista della stagione.

Grande Fratello diretta 1° dicembre, entra Valentina

Il Grande Fratello del 1° dicembre inizia con il confronto fra Valentina e Domenico. Una clip ripercorre il percorso fra il concorrente e la inquilina Benedetta, che in settimana, parlando di una ipotetica futura relazione con il coinquilino, ha detto: “Mai dire mai“. Domenico ribadisce: “Benedetta è importante qui dentro, ma per me è solo un’amicizia, ma mai dire mai nella vita“.

Domenico rimane da solo nella Casa: sta per incontrare Valentina. Quest’ultima attacca: “Ho capito di non essere la persona per te, non mi hai tutelata come madre, compagna, donna. Tra me e te non c’è più nulla e non ci sarà mai più nulla. Stai sbagliando tutto, non abbiamo manco più una casa. Svegliati, perché Benedetta ha una cotta per te. L’amore c’è stato solo da parte mia“.

La serata prosegue con l’esito del televoto. Simona Ventura ricorda che il concorrente più votato è finalista, il meno votato è eliminato.

La storia di Omer

La diretta del 1° dicembre del Grande Fratello procede con la storia di Omer. La sua vita è cambiata per sempre dopo l’inizio della guerra in Siria: i bombardamenti hanno distrutto la sua casa. Un racconto decisamente molto intenso, seguito dall’incontro con il fratello Mursit.

Simona Ventura, ora, dialoga con Simone: è in arrivo un provvedimento disciplinare. Il concorrente, parlando di Dolce, ospite proveniente dal GF del Kosovo, scherzando con Domenico ha detto: “Vorrei andare in una suite, facendole bere vino e melatonina“. Molto criticata anche la mamma Francesca, che sentendo la frase del figlio ha riso. Ascanio è duro: “Da uomo, mi avete fatto vergognare“.

La conduttrice cambia, momentaneamente, argomento: il concorrente eliminato è Mattia. Sorpresa, adesso, per Jonas, che può riabbracciare la mamma Grazia, che si definisce “orgogliosa“. La conduttrice coglie l’occasione per dirgli che è il secondo finalista dell’edizione. Grazia incontra anche Anita, la fidanzata di Jonas.

Grande Fratello diretta 1° dicembre, arriva Dolce

Al Grande Fratello del 1° dicembre arriva Dolce, la concorrente ospite che proviene dal GF Kosovo. La sua presenza causa alcune gelosie dentro la Casa. Scherzo per Donatella: le fanno credere che il figlio ha effettuato una festa in casa con amici ed amiche. La concorrente, in un momento abbastanza divertente, sacrifica 15 mila euro dal montepremi per incontrare il marito Andrea. I due si lasciano andare ad un abbraccio molto tenero ed una clip ripercorre i 31 anni di storia d’amore.