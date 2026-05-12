Martedì 12 maggio, su Canale 5, è in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La trasmissione inizia alle 22:00 circa ed è condotta da Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nell’appuntamento è eletto il terzo finalista: in corsa ci sono Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Ampio spazio, nella serata, lo ha Francesca Manzini: la concorrente, negli ultimi anni, ha attirato le critiche di svariati compagni, secondo i quali starebbe attuando un comportamento vittimista.

Prevista, infine, una sorpresa per Antonella Elia, che potrà riabbracciare l’amica Vera Gemma.

Grande Fratello Vip diretta 12 maggio, la puntata parte alle 22:01

Sono le ore 22:01 quando Ilary Blasi fa il suo ingresso in studio, dando il via alla puntata. Si entra subito nel vivo con i vari scontri che hanno coinvolto, in settimana, Francesca Manzini. L’imitatrice si è arrabbiata con Mussolini ed Elia dopo che le due hanno criticato l’inquilina perché, a suo dire, ha dei comportamenti vittimistici. Manzini, poi, si è arrabbiata con Raul dopo che lui, per scherzo, l’ha baciata nel Confessionale, temendo che il misterioso ragazzo che ha all’esterno della Casa potesse indispettirsi.

Manzini accusa una mancanza di rispetto: “Io avevo chiesto agli altri di non parlarne, mi sono fatta prendere dall’ansia perché non conosco molto bene la persona che ho fuori“. Mussolini, però, attacca: “Sei una soggettona! Noi non ti attacchiamo, con te ci divertiamo“. Lucarelli attacca: “Chiunque si avvicini a Manzini, anche con le migliori intenzioni, viene poi accusato di ogni cosa. Lei succhia le energie di tutti“.

Le discussioni sono interrotte da Ilary Blasi, che invita i concorrenti al televoto ad andare nella Nuvola. Possono continuare a sperare nella finale Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Si torna alle dinamiche del format: un filmato mostra la rinnovata (e inaspettata) vicinanza fra Volpe, Elia e Mussolini. Le tre ballano Occhi di gatto, per la consueta Sfida dei talenti.