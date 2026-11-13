Venerdì 13 novembre, su Real Time, va in onda l’undicesima puntata di Bake Off Italia 2026. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che avviene durante l’appuntamento trasmesso dalle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 2026 undicesima puntata, il tema della serata

Alla conduzione di Bake Off Italia 2026 è presente, come sempre, la comica Brenda Lodigiani. Al suo fianco, pronti a giudicare ogni dolce realizzato dai concorrenti in gara, ci sono Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Ai tre, esclusivamente in occasione della prova tecnica, si aggiunge Iginio Massari.

Il titolo dell’undicesima puntata di Bake Off Italia 2026 è Luna Park. Le giostre, in particolare, sono il tema delle manche e l’appuntamento promette di dar vita a una montagna russa di emozioni. Al termine di tutte le prove, infatti, ci sarà un’eliminazione.

La prova a sorpresa e quella tecnica

L’undicesima puntata di Bake Off Italia prende il via, come sempre, con la prova creativa. Per essa, gli aspiranti pasticci devono mettere in scena la loro personale bancarella dei dolci del luna park. Ogni sfidante deve cucinare sei cupcake, sei torroncini e i churros. I protagonisti possono realizzare le versioni che preferiscono dei loro dolci, ma devono decidere un tema che sia comune all’intera bancarella. Per completare tutti i dolci sono messi a disposizione 120 minuti.

In occasione della prova tecnica, Iginio Massari, durante l’undicesima puntata di Bake Off Italia 2026, ha obbligato tutti i concorrenti a cucinare una Sugar Dome, ovvero una torta moderna ispirata a una sfera di cristallo per leggere il futuro. Il dolce deve avere, come base, un crust a base di popcorn e cioccolato bianco caramellato, un inserto morbido al mais e uvetta, un cremoso alla vaniglia caramellata e una mousse di popcorn. L’intero dolce dev’essere glassato come una notte stellata e, in cima, deve avere una sottile cupola di zucchero che custodisce al suo interno una carta dei tarocchi. Clarissa, che indossa il Grembiule Blu, ha il vantaggio di poter vedere, su un tablet, un tutorial per realizzare la cupola di zucchero. I partecipanti devono realizzare il tutto in appena due ore.

Bake Off Italia 2026 undicesima puntata, la prova a sorpresa

L’undicesima puntata di Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa. Essa consiste nella realizzazione di una torta ispirata a una giostra. La preparazione dev’essere stratificata e ciascun concorrente può scegliere una decorazione a piacere. Inoltre, la torta in questione dev’essere alta almeno 30 cm. Per questa prova gli aspiranti pasticceri hanno a disposizione 150 minuti.