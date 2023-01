Le Iene 10 gennaio, la puntata in diretta: argomenti, ospiti, tutti i servizi

Condividi su

Martedì 10 gennaio, dalle ore 21:20 su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Il programma, dopo la pausa natalizia, torna con la conduzione dei confermati Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Nella diretta si affrontano numerosi temi. Tra questi, Antonino Monteleone torna ad aggiornare il pubblico sulla morte di Yara Gambirasio e, in particolare, sull’indagine che sarebbe partita ai danni della PM Letizia Ruggieri. A Le Iene del 10 gennaio, inoltre, è in programmazione un lungo reportage dall’India. Se ne occupa Nicola Barraco, che mostra i danni all’ambiente provocati dal sistema del fast fashion.

Le Iene 10 gennaio, i primi servizi

Inizia Le Iene del 10 gennaio. Dopo i saluti di rito dei conduttori è il momento del primo servizio. Roberta Rei intervista Sabrina e Michael, i due clochard che di recente hanno scelto di lasciare la loro figlia in ospedale per poterle dare un futuro migliore. I giovani, originari della Sardegna, raccontano la loro storia. Affermano di aver perso i documenti e che, per questo, non riescono a dare una svolta alle loro vite. Le telecamere della trasmissione li aiutano a cercare lavoro.

Si continua con Filippo Roma, che incontra vari esponenti politici in merito al maxibonus da 5.500 euro per tablet, smartphone e pc. L’inviato ha raccolto i bisogni di una scuola elementare di Napoli e poi li ha comunicati a deputati e senatori affinché provvedano a comprare i beni richiesti. Alla fine, l’istituto ha effettivamente ricevuto decine di dispositivi elettronici. Teo Mammucari e Belen Rodriguez si scusano per i problemi tecnici che si sono verificati in questa prima parte.

A Le Iene del 10 gennaio è il momento dell’ospite Guè Pequeno, che farà varie incursioni nella serata. È lui che annuncia il servizio di Luigi Pelazza, che va alla caccia di Domenico, un presunto truffatore che avrebbe convinto alcune donne ad inviargli dei bonifici per un bed and breakfast in Messico. Struttura, questa, che non sarebbe mai esistita. Grazie a due complici, Pelazza ha orchestrato una trappola all’accusato, che fugge a gambe levate.

Giulio Golia intervista Genny Terremoto

Le Iene del 10 gennaio va avanti con un ritmo serrato. Giulio Golia intervista Genny Terremoto, boss mafioso e killer pentito. Quest’ultimo afferma di “non aver provato niente quando ho ucciso la prima volta“. Svela di “non aver mai ucciso persone fuori dal contesto dalla malavita“, oltre a raccontare di “aver staccato a morsi un orecchio“. Oggi realizza su TikTok brevi video per spronare i commercianti a ribellarsi al pizzo. Momento di televisione che, oggettivamente, è molto forte.

Si cambia pagina. Andrea Agresti propone un focus sulle truffe di un presunto falso agente immobiliare. Nathan Kiboba, poi, realizza un intervento comico sul razzismo. Alice Martinelli parla delle polemiche nate dopo una foto pubblicata sui social da Alessia Morani, esponente del Partito Democratico. Alcuni suoi colleghi di partito l’hanno duramente criticata per l’immagine. Martinelli, sulla questione, ha intervistato Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

A Le Iene di martedì 10 gennaio Teo Mammucari è protagonista di un breve monologo sul tema dei divorzi con minori coinvolti: “Io, da papà, non ho visto mia figlia per tre anni perché la mamma l’ha portata in Brasile. Ai genitori dico di pensare agli interessi dei figli“. Stefano Corti, poi, realizza una inchiesta sul mondo delle sneaker false, alcune dal valore di decine di migliaia di euro. Al ritorno in studio, Mammucari finge di regalare al pubblico le scarpe di Belen. Intanto, Max Angioni ed Eleazaro Rossi presentano il lavoro di Alessandro Di Sarno. Quest’ultimo ha incontrato Jessica Alves, in precedenza conosciuta per essere il Ken umano. Due anni fa ha realizzato un’operazione per cambiare sesso. È alla ricerca dell’amore e Di Sarno ha scelto di aiutarla. Ma gli appuntamenti con gli aspiranti spasimanti saranno mandati in onda nelle prossime settimane.

Le Iene 10 gennaio, il reportage sulla fast fashion

A Le Iene del 10 gennaio continua l’inchiesta sui danni ambientali provocati dal sistema del fast fashion. Nicola Barraco, dall’India, approfondisce i cicli di produzione dei capi in pelle. Il volto della trasmissione Mediaset mostra le condizioni di precaria sicurezza degli operai delle aziende.

Roberta Rei incontra l’imprenditrice e creatrice di contenuti Onlyfans Stefania, che denuncia di aver ricevuto una proposta indecente da parte di un noto giornalista. Quest’ultimo avrebbe promesso di scrivere un articolo sulla sua attività lavorativa a patto di uno spogliarello online. L’identità del professionista non è resa nota, anche se è comunicato che lavora in un’importante testata giornalistica e che fa apparizioni in televisione in show in ambito politico. Al ritorno in studio c’è Eleazaro Rossi che cura uno spazio comico sul Me Too e sulle molestie sessuali. Successivamente, Guè Pequeno risponde ai propri haters.

Durante Le Iene del 10 gennaio Joe Bastianich visita il primo negozio di vendita di marijuana legale di New York. Bastianich visita un parco, dove compra della droga da alcuni spacciatori. Poi incontra esponenti della società civile, che gli spiegano il meccanismo che ha spinto la politica a scegliere di regolamentare il business della Cannabis.

Gli ultimi servizi

Le Iene del 10 gennaio va avanti. È riproposto uno scherzo fatto nel 2020 a Gabriel Garko.