La porta dei sogni spostata a sabato 28 dicembre – ecco i motivi

La seconda puntata di La porta dei sogni va in onda il 28 dicembre. Lo show condotto da Mara Venier si sposta dal venerdì, giorno in cui ha esordito, alla prima serata del sabato. Sempre su Rai 1.

Dopo la prima puntata di La porta dei sogni, Rai 1 ha deciso di spostare lo show a sabato 28 dicembre. Uno slittamento imprevisto che forse è spiegabile con il non soddisfacente risultato d’ascolto ottenuto dall’esordio del 20 dicembre scorso. Infatti Mara Venier era riuscita a conquistare soltanto il 14.7% di share. Un risultato che non ha rispettato le aspettative della vigilia. La speranza è che, al sabato sera, la conduttrice di Domenica in posa realizzare un risultato migliore.

Rai 1 ha effettuato uno scambio tra i programmi del venerdì e del sabato sera. Il film Abel il figlio del vento programmato per sabato 28 viene anticipato al giorno prima venerdì 27. E la seconda puntata di La porta dei sogni ne prende il posto collocandosi al sabato sera.

Dall’altra parte dell’etere su Canale 5 c’è la messa in onda di un film.Ma anche venerdì sera la concorrenza Mediaset non sarebbe stata difficile. Infatti la rete leader di Cologno Monzese trasmette La vita è bella, il film del Premio Oscar Roberto Benigni.

Vediamo adesso la programmazione della prima e seconda serata di venerdì e sabato.

La Porta dei sogni – la programmazione di sabato 28 dicembre

La Porta dei sogni va in onda sabato 28 dicembre al posto del film Abel il figlio del vento.

Successivamente: alle 23:45 TG1 60 secondi. Poi alle 00:15 Tg1 Notte. A seguire alle 00:25 il film tv Natale a Palm Springs. Poi ancora alle 01:55 Che tempo fa. Alle 02:00 Milleeunlibro. Alle 03:00 Sabato Club.Poi il film Gagarin: Primo nello spazio. Alle 05:15 RaiNews24 In quest’ottica “Paesi che vai – Luoghi detti comuni – Arezzo” che doveva andare in onda alle h. 04:30, non andrà in onda.

La Porta dei sogni – la programmazione di venerdì 27 dicembre

In prima serata il film Abel il figlio del vento al posto di La porta dei sogni.

Poi: TG1 60 secondi e alle 23:20 TV7.

Ancora: 00:25 TG1 – Notte, 00:55 Che tempo fa. 01:00 Cinematografo. 01:55 Sottovoce. Infine 02:25 RaiNews24.

Non si conosce ancora la collocazione della terza e ultima puntata di La porta dei sogni. Dovrebbe andare in onda venerdì 3 gennaio 2020.