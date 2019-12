Settimana Ventura raddoppia – dal 5 gennaio due ore di diretta

Settimana Ventura raddoppia la propria presenza nel palinsesto di Rai 2. Infatti dal 5 gennaio il programma condotto da Simona Ventura si allunga e avrà una durata complessiva di due ore.

Settimana Ventura raddoppia – dal 5 gennaio un’ora in più

L’annuncio è stato fatto dalla stessa conduttrice nell’ultima puntata di Settimana Ventura andata in onda domenica 22 dicembre. La Ventura ha testualmente detto: “ci rivediamo domenica 5 gennaio con due ore di Settimana Ventura”. Fa capire così che domenica prossima 29 dicembre il programma non andrà in onda.

Sappiamo però con certezza l’allungarsi del programma ma non la modalità con cui avverrà il raddoppio della durata della puntata. Infatti Settimana Ventura inizia alle 11:55. Subito dopo alle 13:00 c’è il TG2 che è inamovibile a quell’orario. Prima dell’inizio di Settimana Ventura c’è il programma “In viaggio con Marcello” con Marcello Masi al timone. Una delle ipotesi potrebbe essere l’interruzione del programma Settimana Ventura e la ripresa poi in un’altra fascia oraria. Tutto ciò però non è certo e dovrebbe essere confermato nei prossimi giorni.

Sappiamo che Settimana Ventura andrà in onda per tutta la stagione fino a maggio 2020.

Settimana Ventura raddoppia – i motivi del raddoppio

Diciamo innanzitutto che Settimana Ventura nasce dalle ceneri di Domenica Ventura. Con questo titolo infatti il programma era andato in onda a partire dallo scorso settembre, nella medesima collocazione oraria della domenica alle 11:55. Però gli ascolti non erano stati positivi. E dopo una lunga sperimentazione, la certezza che non sarebbero aumentati, ha portato alla decisione di un cambiamento.

Intanto è cambiato il titolo ed è arrivata in onda Settimana Ventura. Ciononostante il risultato non è mutato. Il pubblico a quell’ora è abituato all’intrattenimento e non allo sport.

Ricordiamo infatti che precedentemente questo era l’orario in cui andava in onda Mezzogiorno in Famiglia. Tale programma è stato cancellato da Carlo Freccero sperando che l’appuntamento con lo sport nella mattinata della domenica potesse catalizzare l’attenzione dei tifosi. Purtroppo così non è stato e adesso si tenta il terzo restyling.

Domenica Ventura – gli ascolti

Domenica Ventura è iniziata con share addirittura del 3%. Purtroppo la cifra non è mutata e anche Settimana Ventura non è riuscita a fare il salto di qualità atteso. Le ultime puntate pur avendo superato il 4%, sono molto lontane dal 10-11% che invece conquistava Mezzogiorno in Famiglia.

Per difendere il proprio programma Simona Ventura ha più volte ribadito il modestissimo impegno economico della Rai e la constatazione che tutti gli ospiti vi partecipano al livello gratuito.

Un’ultima osservazione: non si sa ancora con certezza se l’aumento di un’ora coinvolga tutte le puntate successive del programma fino a maggio 2020 oppure se interessi soltanto l’appuntamento di domenica 5 gennaio.