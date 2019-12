MasterChef Italia 9 puntata 26 dicembre – anticipazioni

Seconda puntata con MasterChef Italia 9 in onda giovedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Uno canale 108, digitale terrestre canale 455),

MasterChef Italia 9 puntata 26 dicembre – anticipazioni

Dopo la prima fase di selezione della nona edizione di MasterChef Italia, solo 20 degli aspiranti chef hanno convinto tutti e tre i giudici. Sono loro ad aver conquistato il grembiule bianco e l’accesso diretto all’ultima fase delle selezioni, la sfida finale.

27 sono, invece, i cuochi amatoriali che hanno ottenuto il grembiule grigio e che si apprestano ad affrontare le prove di abilità. E’ un’occasione per potersi riscattare dagli errori fatti durante il primo live cooking.

Gli aspiranti chef che hanno ricevuto soltanto due sì e quelli che hanno avuto un solo sì con firma di un giudice sul grembiule, dovranno ora avere il consenso di tutti e tre. Solo in questo modo possono proseguire la loro corsa verso il titolo di nono MasterChef italiano.

Per i 27 che sognano di poter accedere alla sfida finale e di conquistare poi un posto nella MasterClass è arrivato il momento di misurarsi con le prove di abilità.

MasterChef Italia 9 puntata 26 dicembre – le sfide

Sono sfide a tema, che verteranno proprio sui loro punti deboli. L’impresa è assai difficile. Davanti a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli aspiranti chef dovranno fronteggiare le loro paure, colmare le lacune dimostrate durante i live cooking e superare i limiti per sorprendere i giudici.

Solo i migliori di questi raggiungeranno i 20 che già si erano guadagnati il grembiule bianco nella sfida finale, che sarà una vera e propria lotta contro il tempo e contro se stessi.

I cuochi amatoriali dovranno dimostrare di avere gli ingredienti giusti per entrare a far parte della cucina di MasterChef. In particolare dovranno mostrare carattere, creatività, velocità e organizzazione. Tra poco sapremo chi saranno i 20 aspiranti chef che otterranno dai giudici l’ambito grembiule bianco con il proprio nome. Il verdetto è in arrivo e la vera sfida per il titolo di nono MasterChef italiano può, finalmente, avere inizio.

MasterChef Italia 9 il magazine

Dal giorno dopo la formazione della Masterclass, dal 27 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno), torna anche MasterChef Magazine.

E’ la striscia quotidiana dove, le ricette preparate dai giudici e dagli aspiranti chef, saranno nuovamente grandi protagoniste. Ospiti di MasterChef Magazine anche alcuni tra i passati concorrenti, come Anna Martelli.

Ma ci saranno anche importanti chef tra cui Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai e Marco Sacco con la rubrica “Dalla Strada Alle Stelle”.

Tra gli ospiti più illustri di MasterChef Magazine anche Iginio Massari. Il Maestro svelerà i suoi segreti direttamente dalla storica Pasticceria Veneto di Brescia. Sarà affiancato dall’ultima vincitrice di MasterChef, Valeria Raciti.