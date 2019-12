Melaverde puntata 29 dicembre – Generazioni di montagna e Tradizioni napoletane

Domenica 29 dicembre alle 11.55 va in onda una nuova puntata di Melaverde. L’appuntamento è su Canale 5 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Questa nuova puntata di Melaverde del 29 dicembre, è l’ultima del 2019. E mette insieme molte esperienze di viaggio attraverso l’Italia fatte dai due conduttori on the road, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Due le località in cui hanno fatto tappa, una a Nord in provincia di Brescia ed una a Sud ne napoletano. Si va alla scoperta delle tradizioni locali e delle eccellenze del territorio. Prima della messa in onda della puntata, c’è il consueto appuntamento con Le storie di Melaverde. In questo spazio si ripropone un viaggio del passato riletto in una chiave differente. Ecco nei dettagli quanto accade oggi.

Melaverde puntata 29 dicembre – a Paisco Loveno

Questa domenica Melaverde porta Ellen Hidding a Paisco Loveno, Brescia, per raccontarci un progetto agricolo che rappresenta l’incontro tra due generazioni di agricoltori di montagna.

La prima è portata avanti da mamma Lucia che dell’esperienza agricola della sua famiglia ne ha voluto fare una sua azienda agricola. La seconda è affidata, invece, al figlio Ivan che, non appena terminati gli studi si è dedicato al progetto con nuove idee e tanta voglia di crescere. Conosceremo il loro agriturismo multifunzionale che, tra allevamenti, lavorazioni di prodotti, ristorazione e accoglienza è oggi un esempio da imitare. E soprattutto vuole mostrare come la montagna non è un problema, ma una risorsa.