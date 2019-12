Talent show 2019 – i traguardi raggiunti dai partecipanti nell’anno trascorso

C’era una volta un talent show del 2019. Così iniziano molte favole moderne. Giovani talentuosi e vogliosi di far vedere al mondo quanto sono speciali hanno finalmente la loro opportunità. L’occasione della vita, si presenta quando superano decine di provini e riescono ad entrare nel cast di un talent show. Che sia Amici, X Factor o il nuovo format di Sanremo Giovani, questo genere di programma ha davvero rivoluzionato il mondo dello spettacolo.

Vinte le prime (assurde) reticenze e cancellato il pregiudizio, gli artisti usciti dai talent – vincitori e non – si trovano ora ad ottenere un gran successo ed a riscuotere un importante consenso da parte del pubblico. Perchè in fin dei conti, spenti i riflettori dello show, è la classifica radiofonica che parla e decide il destino di un artista.

Come sono andati i ragazzi usciti dai talent nel 2019? Scopriamolo insieme.

Talent show 2019 – i traguardi raggiunti dai ragazzi di X Factor

L’edizione 2019 di X Factor è terminata da poco, ma sembra già chiaro chi ha le carte in regola per farcela.

Sofia Tornambene, la giovanissima vincitrice di X factor, si è distinta nel suo percorso per la purezza e la semplicità con le quali si è messa in gioco. Voce cristallina ed innegabile talento, Sofia ha portato avanti la sua gara spinta dai buoni sentimenti. Il suo inedito “A domani per sempre”, di cui è persino autrice, ha ottenuto buoni consensi ed a settimane dalla fine del programma è ancora stabile alla posizione 30 della classifica Billboard.

Quotati alla vittoria, ma classificatisi terzi, anche i La Sierra stanno ottenendo buonissimi risultati. Il duo rapper-trapper, che puntata dopo puntata ha conquistato il pubblico con testi profondi e considerazioni agrodolci sul mondo, è attualmente al 16° posto della classifica Billboard con l’inedito “Enfasi”.

Talent show 2019 – i traguardi dei ragazzi di Amici

In tanti anni, Amici di Maria De Filippi ha sfornato moltissimi talenti che sono stati in grado di “mangiarsi” la classifica. Emma Marrone, i The Kolors ed Elodie, ne sono l’esempio lampante.

L’ultima edizione però ha avuto una variabile ulteriore. Nonostante a conquistare il primato sia stato solo uno infatti, il pubblico sembra aver incoronato due vincitori pari merito.

Secondo le classifiche Alberto Urso e Giordana Angi sono infatti entrambi amatissimi e stanno ollezionando un disco d’oro dopo l’altro. Il secondo album di Alberto, “Il sole ad est”, è uscito lo scorso 31 ottobre ed è ancora nella top 100 di Billboard.

“È come se dopo anni di sacrifici, vedessi il sole sorgere per me – ha dichiarato Alberto – Ho ancora paura a definirlo “l’inizio della mia carriera”. Ma questo periodo è di certo il più intenso e bello della mia vita”.

Stesso vale per Giordana, che a sole nove settimane dall’uscita del suo album “Casa” ha conquistato il disco d’oro. E ora, con il secondo album, ha raggiunto un importante traguardo. “Stringimi più forte” ha infatti esordito in testa alla classifica FIMI. Questo ha reso la Angi la “prima donna del 2019 ad esordire al primo posto in classifica” (come lei solo Emma Marrone dopo il debutto di “Fortuna”). Anche il singolo omonimo ha ottenuto buoni consensi conquistando il disco d’oro.

I traguardi dei ragazzi di Sanremo giovani 2019

“Soldi” di Mahmood conclude l’anno con un nuovo record: è stato il video YouTube più visto in Italia nel 2019.

Se per le radio la vetta se la sono giocata “Girls go wild” di LP e “Giant” di Calvin Harris & Rag’n’Bone e se per Spotify il vertice è stato raggiunto da “E’ sempre bello” di Coez, il verdetto di YouTube Italia ha un taglio complessivamente più “pop”.