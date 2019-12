Capodanno Tv 2020 – Amadeus da Potenza sfida Federica Panicucci da Bari

La Tv si prepara a celebrare il Capodanno 2020. Le principali reti generaliste schierano i prodotti di punta. Rai 1 si affida alla tradizione, Canale 5 all’innovazione.

Ma non sono soltanto le reti leader di viale Mazzini e Cologno Monzese a traghettare i telespettatori nel 2020. Vediamo quali sono gli appuntamenti del 31 dicembre 2019.

Amadeus propone la nuova edizione del programma oramai storico L’anno che verrà. Dalla cornice della Piazza Mario Pagano di Potenza, il futuro padrone di casa del Festival di Sanremo 2020 accompagna i telespettatori fino all’arrivo dell’anno nuovo. Sarà una serata molto lunga all’insegna di musica e intrattenimento. Tra gli altri ospiti che si esibiranno ci sono: Albano e Romina, Fausto Leali, Elettra Lamborghini, Benji e Fede, i The Kolors e Alberto Urso.

Dall’altra parte dell’etere invece Federica Panicucci si trova a Bari. Il programma, sempre in diretta, ospita molti ex amici di Maria De Filippi. Gli artisti si esibiranno in diretta dalla Piazza Libertà di Bari. E in questo modo si cercherà di catturare il pubblico più giovane. È stata quasi una necessità visti gli ascolti poco gratificanti degli appuntamenti di Capodanno in musica degli anni passati.

Accanto a Federica Panicucci ci sono anche Francesco Renga, Umberto Tozzi, Raf, Annalisa Scarrone, Anna Tatangelo e Fabio Rovazzi.

Capodanno Tv 2020 – gli appuntamenti di Rai 3

La terza rete diretta da Stefano Coletta propone come ogni anno l’appuntamento con il circo e successivamente con una puntata speciale di Blob.

La lunga serata del 31 dicembre inizia alle 21:00. Va in onda la 43esima edizione del Circo di Montecarlo. Si tratta della seconda serata, dopo quella andata in onda il 24 dicembre. A raccontare ai telespettatori italiani gli artisti che si esibiscono c’è Melissa Greta Marchetto per il secondo anno consecutivo. Questa sera scendono in pista i migliori artisti a livello internazionale. Molti provengono dalla Russia, maestri dell’arte circense.

Tra gli altri numeri, ve ne segnaliamo uno che si chiama Dante. È un omaggio reso al nostro sommo poeta Dante Alighieri ed è stato creato appositamente dal geniale coreografo russo Alexander Grimailo.

Subito dopo la conclusione dell’appuntamento con il Circo, inizia uno speciale di Blob dedicato all’anno televisivo appena trascorso. In tutto Blob propone tre puntate dedicate al 2019 in Tv. La prima va in onda proprio questa sera ed è un inedito rewind di tutti gli eventi, veri o falsi, delle notizie e delle fake news che si sono alternati nel corso del 2019. Ci sarà anche una breve classifica delle persone e dei personaggi protagonisti del 2019.

Capodanno Tv 2020 – le principali radio che seguono il Capodanno dalle piazze in diretta

Anche la radio scende in campo per festeggiare il 2020. Innanzitutto Rai Radio 2 sarà in diretta dalla piazza Duomo a Milano che per trasmettere Capodanno For Future. Si tratta del primo capodanno all’insegna dell’ecosostenibilità. Sul palcoscenico ci saranno Filippo Solibello e Marco Ardemagni. L’evento è dedicato tutto alle nuove generazioni e sarà fruibile anche in streaming su raiplayradio.it/radio2.

Impegnati anche Radio 105 e Radionorba che seguiranno il capodanno in musica trasmesso in diretta da Canale 5. In particolare Daniele Battaglia e Dario Spada, insieme a Chiara Tortorella per Radio 105. Interverranno Tamara Donà e Roberta Mattheis di Radio Montecarlo. Coinvolta anche Radio Subasio con Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi.

Per Radionorba saranno in onda Alan Palmieri e Antonella Caramia.