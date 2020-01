Sanremo 2020 attacco Mediaset – in arrivo Festival Italiano tutte le curiosità

Fervono oramai gli ultimi grandi preparativi per Sanremo 2020 a cui Mediaset lancia un attacco formidabile. Continuano a susseguirsi infatti, sul web, molte notizie che riguardano non solo la controffensiva di Cologno Monzese, ma anche altre novità. In particolare la possibile presenza accanto Amadeus della giornalista Rula Jebreal.

Sanremo 2020 è alle porte. Circola l’indiscrezione che nelle cinque serate in cui va in onda la kermesse, potrebbe esserci una forte contro programmazione di Canale 5. Intanto si starebbe pensando a rispondere alla kermesse canora Rai con una propria gara musicale. Sul web gira la voce che si tratterebbe della versione Mediaset del Festival di Sanremo.

A dare questa indiscrezione è stato il settimanale Vero, secondo il quale la conduttrice potrebbe essere Barbara D’Urso.

Se così fosse non è detto che la controffensiva Mediaset si possa risolvere in un successo. Il Festival di Sanremo infatti è un appuntamento fisso per i telespettatori che difficilmente potrebbero rinunciare a tutto il contorno di indiscrezioni, ospiti, gossip e pettegolezzi che annualmente ruota intorno al palcoscenico dell’Ariston.

La verità però è che Amadeus, conduttore del festival, sta ultimando i preparativi finali.

Un’altra indiscrezione che circola vorrebbe accanto al padrone di casa addirittura la giornalista Rula Jebreal che è considerata un volto certamente non da intrattenimento leggero. Sono circolati anche i nomi di Diletta Leotta, Simona Ventura, Chiara Ferragni, Antonella Clerici, Silvia Toffanin, Georgina Rodriguez e Monica Bellucci.

Si era parlato anche di Vanessa Incontrada che mesi fa, non aveva completamente escluso questa possibilità. Amadeus invece ho confermato l’ipotesi che, accanto a lui, nel corso delle cinque serate, ci saranno 10 partner femminili. Insomma due co-conduttrici a serata. Sarebbe così un vero e proprio Festival al femminile.

Antonella Clerici e il ritorno all’Ariston

In particolare Amadeus ha più volte fatto capire che la presenza di Antonella Clerici sarebbe particolarmente gradita sul palcoscenico dell’Ariston. Per la conduttrice sarebbe una vera e propria rivincita considerato lo scarso impegno durante l’autunno scorso. Tra l’altro Antonella Clerici ha una grande padronanza del palcoscenico essendo stata la conduttrice unica nella kermesse nel 2010.

L’edizione ebbe una grande risonanza e ottimi indici di ascolto. La stessa conduttrice, parlando di una sua possibile presenza, ha dichiarato: «penso proprio che andrò a Sanremo, anche solo per un’ospitata».

Certamente Antonella Clerici è un volto familiare è gradito al pubblico nazional popolare di Rai 1. Altrettanto non si può dire per Rula Jebreal, perché è una giornalista che si occupa di tematica internazionali. Se così fosse però ci sarebbe una valletta pro Islam.