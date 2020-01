Netflix novità Gennaio 2020 – la seconda stagione di Sex Education e Luna Nera

L’anno nuovo inizia alla grande, ecco le novità Netflix in arrivo a gennaio 2020. Tra queste, la seconda stagione di Sex Education, la prima serie fantasy italiana Luna Nera, la terza parte di Le terrificanti avventure di Sabrina e decine di altri titoli.

Oltre alle serie tv, Netflix approda nel 2020 con diversi film e documentari originali, tra cui la prima stagione della chiacchierata docu serie Notte sul pianeta terra.

Netflix novità Gennaio 2020 – Serie TV

Tra le novità Netflix di Gennaio 2020 troviamo alcune importanti serie tv

Messiah – prima stagione dal 1° gennaio

Nella nuova serie ideata da Michael Petroni e diretta da James McTeigue (regista di V per Vendetta), un’agente della CIA viene incaricata di indagare su Al-Massih. L’uomo, apparso misteriosamente per la prima volta in Medio Oriente, sostiene di compiere miracoli e nel giro di poco tempo ha raccolto intorno a se un elevato numero di seguaci. Si tratta di un moderno messia o del più grande truffatore della storia?

Spinning Out – prima stagione dal 1° gennaio

Kat Baker (Kaya Scodelario) è una giovane promessa del pattinaggio sul ghiaccio. La sua vita gira intorno alla sua passione, ma tutto è destinato a cambiare dopo uno strano evento.

Chiamatemi Anna – terza stagione dal 3 gennaio

Il nuovo adattamento a puntate della storia di Anna dai capelli rossi arriva alla terza stagione. Ormai sedicenne, la giovane protagonista ha deciso di diventare maestra, mentre le sarà sempre più difficile resistere al sentimento che prova per Gilbert.

Dracula – prima stagione dal 4 gennaio

Dagli ideatori di Sherlock arriva l’evoluzione della leggenda del conte Dracula. Nuovi racconti approfondiscono i violenti crimini del vampiro e portano alla luce la sua fragilità.

Titans – seconda stagione dal 10 gennaio

Ispirato al fumetto Giovani Titani della DC Comics, Titans è la storia di un gruppo di giovani eroi turbolenti guidati da Dick Grayson, l’ex partner di Batman. Nella seconda stagione la minaccia di Deathstroke avanza e Dick Grayson prenderà un’importante decisione.

Grace and Frankie – sesta stagione dal 15 gennaio

Arrivano gli ultimi episodi della serie comica e irriverente con Jane Fonda e Lily Tomlin. Due amiche-nemiche diventate complici dopo il coming out dei rispettivi mariti.

Sex Education – seconda stagione dal 17 gennaio

Dopo il successo della prima stagione Sex Education ritorna su Netflix. Otis (Asa Butterflied) si trova ad affrontare una relazione, mentre è ancora turbato dai suoi sentimenti per Meave. Insieme a lui come sempre il suo amico Eric e la sua stravagante madre Jean (Gillian Anderson).

Le terrificanti avventure di Sabrina – terza parte dal 24 gennaio

Sabrina Spellman, metà umana e metà strega, ha imparato dopo grandi sforzi a gestire la sua doppia vita. Nei nuovi episodi ha un nuova missione: recuperare Nicholas dagli Inferi.

BoJack Horseman – ultimi episodi dal 31 gennaio

Arriva la conclusione della serie animata che ha conquistato milioni di telespettatori. BoJack, uscito dal percorso riabilitativo, dovrà trovare il modo di rimettersi in carreggiata.

Luna Nera – prima stagione dal 31 gennaio

Tratta dal romanzo “Le città perdute. Luna Nera” di Tiziana Triana e diretta da Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi, Luna Nera è la terza serie tv originale Netflix italiana, la prima del genere fantasy. È ambientata nell’Italia del 1600 e vede come protagonista Ade, una giovane levatrice, accusata di stregoneria dopo la misteriosa morte di un neonato.

Netflix le novità di Gennaio 2020 – Film

Tutte le lentiggini del mondo – dal 3 gennaio

Un film d’amore pensato per gli adolescenti, racconta la storia di Jose Miguel, un ragazzino pronto a debuttare nel mondo del calcio, per conquistare la ragazza desiderata.

Vivere due volte – dal 7 gennaio

Dopo la diagnosi di Alzheimer, Emilio (Oscar Martinez) cerca di ritrovare il suo amore di gioventù con l’aiuto della famiglia.

La verità di Grace – dal 17 gennaio

Grace Waters viene accusata dell’omicidio del marito, ma il suo avvocato si rende presto conto dell’esistenza di un complotto. Diretto da Tyler Perry.

Netflix novità Gennaio 2020 – Documentari

Il sesso svelato (Miniserie) – dal 2 gennaio

Dal parto alle fantasie sessuali, questo documentario diviso in vari episodi, sviscera il mondo della sessualità, analizzandone diversi aspetti in modo divertente e illuminante.

Killer inside: the mind of Aaron Hernandez – dal 15 gennaio 2020

Aaron Hernandez è una star del football accusato di omicidio e condannato all’ergastolo nel 2015. Attraverso interviste ad amici, giocatori ed esperti questa miniserie ricostruisce la sua storia.

Notte sul pianeta terra – prima stagione dal 29 gennaio

Una serie di documentari sulla natura svela le meraviglie del mondo notturno in una prospettiva inedita.