Stasera in tv 3 gennaio 2020 – i programmi in onda

Stasera in tv 3 gennaio 2020. Si conclude l’esperienza poco felice di La porta dei sogni con Mara Venier. Retequattro continua con le repliche di #CR4- La Repubblica delle donne e Real Time propone il talent Bake off Italia – All Stars Battle. Ecco nei dettagli quanto vedremo questa sera.

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del people show La porta dei sogni. L’abbraccio tra una madre e un figlio separati da migliaia di chilometri da oltre dieci anni, il coronamento del sogno di danzare con i ballerini più famosi d’Italia, il regalo di una proposta di matrimonio romantica e inaspettata: questo e molto altro nell’ultima puntata dello show di Mara Venier.

Su Rete 4, alle 21.25, il varietà #CR4 La repubblica delle donne. Secondo e ultimo appuntamento con il meglio delle vecchie puntate del programma di Piero Chiambretti. Lo show tornerà in onda il 15 gennaio. Nel cast fisso ritroviamo Cristiano Malgioglio, accompagnato dal maggiordomo Peppino, e Alfonso Signorini, con il suo gatto Teodoro.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. A un passo dalle prove finali si accende ancor di più la competizione tra i concorrenti, già agguerriti nelle precedenti puntate. Chi verrà risparmiato dai giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti con gli sketch di Maurizio Crozza in cui rivediamo alcuni dei personaggi proposti durante l’ultima edizione. Come l’imitazione di Vittorio Feltri, direttore di Libero.

Su Real Time, alle 21.10, il talent Bake Off Italia – All Stars Battle. I 12 migliori concorrenti delle passate stagioni, divisi in tre squadre, si sfidano nella preparazione di nuovi dolci. Conduce Flavio Montrucchio con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

Stasera in tv 3 gennaio 2020 – film in onda

Su Raidue, alle 21.20, il film fantastico del 2014, di Shawn Levy, Notte al museo 3 – Il segreto del Faraone. I personaggi del Museo di Storia Naturale di New York, che di notte prendono vita, cominciano a comportarsi in modo strano. Larry (Ben Stiller), da poco promosso responsabile delle attività notturne del Museo, deve scoprire il perché. La soluzione si trova al British Museum di Londra.

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Francesco Bruni, Tutto quello che vuoi, con Andrea Carpenzano, Giuliano Montaldo. Roma. Alessandro (Andrea Carpenzano), un giovane di Trastevere rozzo e ignorante, accetta un lavoro come accompagnatore di Giorgio (Giuliano Montaldo), un poeta ultraottantenne dimenticato da tutti. Giorno dopo giorno, dai racconti dell’anziano emergono gli indizi di una vera caccia al tesoro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Richard Fleischer, Tora! Tora! Tora!, con Soh Yamamura. 1941: l’ammiraglio Yamamoto, comandante in capo della marina giapponese, attacca la flotta americana a Pearl Harbor. Per gli Stati Uniti inizia la Seconda Guerra Mondiale.

Su Italia 1, alle 21.40, il film d’avventura del 1984, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il tempio maledetto, con Harrison Ford, Kate Capshaw. Indiana Jones (Harrison Ford) si trova in Cina per recuperare una pietra magica, ma qualcuno cerca di ucciderlo. L’archeologo fugge perciò su un piccolo velivolo in compagnia di una cantante, Willie (Kate Capshaw), che ha incontrato sulla sua strada, e di un ragazzino cinese, Short (Ke Huy Quan).

Stasera in tv film La7 Iris La5

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1989, di Peter Weir, L’attimo fuggente, con Robin Williams. 1959. Nel severo collegio di Welton, nel Vermont, il professor Keating esalta l’importanza di seguire i propri sogni. Ma non tutti, tra colleghi e genitori, approvano i suoi insegnamenti.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1993, di Marco Brambilla, Demolition Man, con Sylvester Stallone. In un ipotetico futuro, uno psicopatico criminale viene riportato in vita dopo anni di ibernazione. Ma sfugge al controllo e per fermarlo viene risvegliato il super poliziotto John Spartan.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Akiva Goldsman, Storia d’inverno, con Colin Farrell. New York, 1916. Durante una rapina in una villa, il ladro Peter Lake s’imbatte nella bella Beverly Penn, figlia del proprietario. Per entrambi è un colpo di fulmine.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo, sbarcano i conquistadores.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Spider-Man – Un nuovo universo. Miles, un ragazzino afro-ispanico di New York, viene morso da un ragno radioattivo che gli dà poteri simili a quelli di Spider-Man. Si ritroverà, così, ad aiutare quest’ultimo contro i cattivi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Oliver Stone, Le belve, con Blake Lively. Ben e Chon coltivano la miglior marijuana della California del Sud e condividono l’amore per la bella Ophelia. Un cartello di trafficanti messicani, però, vuole costringerli a fare affari con loro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Atom Egoyan, The Captive – Scomparsa, con Ryan Reynolds. La piccola Cass è stata rapita e il padre Matthew non ha mai perso la speranza di rivederla. Dopo otto anni, una serie di inquietanti indizi lo portano sulla pista giusta.