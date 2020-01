Durante la puntata dei Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, Amadeus ha svelato i biglietti vincenti del 2020.

La dea fortuna ha scelto di baciare il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Toscana ed infine la Lombardia. Il Piemonte si è aggiudicato il premio più corposo ovvero il montepremi da 5 milioni di euro.

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2020 i biglietti vincenti

I cinque biglietti della Lotteria Italia di prima categoria che vincono i premi più consistenti da 5 milioni a 500 mila euro sono i seguenti:

1° Premio € 5.000.000 al biglietto O 005538, venduto a Torino (abbinato a Claudia Gerini)

2° Premio € 2.500.000 al biglietto P 463112, venduto a Gornars (abbinato a Lino Guanciale)

3° Premio € 1.500.000 al biglietto N 121940 , venduto a Roma (abbinato a Nino Frassica)

4° Premio € 1.000.000 al biglietto C 127922, venduto a Lucca (abbinato a Daniele Liotti)

5° Premio € 500.000 al biglietto P 370303 , venduto ad Erba (CO) (abbinato a Gabriella Germani).

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia i biglietti di seconda categoria

Ecco le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno.

Serie C Numero 497235 Venduto a ROMA Provincia RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO

Speciale Lotteria Italia dove sono stati venduti più tagliandi

Secondo la statistica di Agipronews, Roma resta la provincia leader dove sono stati più venduti i biglietti della Lotteria Italia 2020. Anche se in calo rispetto allo scorso anno, è riuscita comunque a superare il milione di tagliandi.

Sul podio delle province con il maggior numero di vendite troviamo Milano, con 546.000 tagliandi e al terzo posto Napoli con circa 300.000 biglietti. Bologna e Torino, invece, sono le regioni che hanno creduto meno nella dea bendata.