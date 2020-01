Il caso di Luigi Mario Favoloso, scomparso da oltre 10 giorni, ha movimentato i principali programmi Mediaset e non solo. Da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, passando per Storie italiane su Rai 1, si sta cercando di capire per quali motivi l’ex compagno di Nina Moric abbia fatto perdere le sue tracce e di lui non si hanno più notizie.

Dopo la pausa natalizia sono tornati in video sia Federica Panicucci con Mattino Cinque, sia Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque. Ambedue le conduttrici hanno dato ampio spazio alla improvvisa e inspiegabile scomparsa del giovane ex partner della modella croata. Anche Eleonora Daniele si è occupata del caso ed ha ricevuto in studio la telefonata della madre dell’imprenditore.

Luigi Favoloso scomparso – la madre dell’imprenditore a Pomeriggio Cinque

Ricordiamo che a Pomeriggio Cinque, nella puntata di ieri, Barbara D’Urso ha ospitato ancora una volta l’appello della madre Loredana Fiorentino che ha chiesto disperatamente al figlio di tornare, o almeno di telefonarle per rassicurarla sul suo stato di salute. La signora Fiorentino però ha sporto denuncia di scomparsa. E da Barbara D’Urso era ospite anche Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo. Infatti erano stati nel cast del Grande Fratello 15 condotto proprio da Barbara D’Urso.

La Satti innanzitutto ha spiegato che favoloso era in possesso di una SIM libanese. Lei inoltre ha detto di possedere un modello di cellulare che le consente di capire se un suo contatto registrato ha cambiato numero di telefono. Proprio in base a questa opzione ha capito Luigi Favoloso aveva cambiato SIM. Ma la madre ha ribadito di non sapere nulla di tutto questo.

La Satti ha inoltre rivelato di aver provato a contattare Luigi Favoloso. Il telefono squillava ma non ha ricevuto risposta. Veronica Satti ha spiegato di non essersi meravigliata della presenza della SIM libanese perché nella casa del Grande Fratello, Favoloso le aveva detto di possedere anche altri numeri a causa dei suoi frequenti viaggi.

Luigi Favoloso – l’appello di Loredana Fiorentino a Storie Italiane

Anche storie italiane ha raccolto l’appello di Loredana Fiorentino, la madre di Favoloso, in collegamento telefonico. La signora si è rivelata molto preoccupata perché il figlio è scomparso da Torre del Greco (provincia di Napoli) dallo scorso 29 dicembre.

Ha raccontato ad Eleonora Daniele: Luigi favoloso ha abbandonato la cittadina campana senza documenti e soldi. Si tratta di un comportamento molto strano. E anche dalla Daniele la signora ha confermato di aver sporto denuncia perché erano trascorsi troppi giorni dalla scomparsa.

La madre di Favoloso aveva anche svelato alla Daniele di essere molto triste a causa di una lite con Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona aveva anche chiesto tramite il suo avvocato di essere tenuta fuori da questo caso.

Il dialogo tra la Daniele e la signora Fiorentino è continuato. Probabilmente, ha detto Eleonora Daniele, la scomparsa potrebbe essere attribuita al desiderio di tornare ad avere un po’ di notorietà. Bisogna però capire quanto è successo davvero, ha concluso la conduttrice di Storie Italiane.

Infine negli ultimi giorni ci sono stati anche alcuni avvistamenti di Luigi Favoloso sui quali però bisognerebbe fare luce.