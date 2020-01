Mara Venier sarà a Sanremo 2020 accanto ad Amadeus nell’ultima serata del Festival, sabato 8 febbraio. L’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore della kermesse canora intervenuto telefonicamente nel nuovo programma radiofonico Chiamate Mara 3131 in onda sulle frequenze di Radio2.

Sanremo 2020 Mara Venier con Amadeus all’Ariston sabato 8 febbraio

Dunque, come era già prevedibile, Mara Venier sarà accanto ad Amadeus nell’edizione 2020 di Sanremo.

Tutto è accaduto lunedì 13 gennaio quando è partito Chiamate Mara 3131, il nuovo programma di Rai Radio2 condotto da Mara Venier insieme a Stefano Magnanensi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16.

Ad aprire la prima puntata, in esclusiva per Rai Radio2, c’è stato il direttore e conduttore artistico del 70° Festival di Sanremo.

Amadeus ha confermato l’invito alla conduttrice di Domenica di accompagnarlo all’Ariston e di essere, quindi, tra le protagoniste femminili della kermesse.

“Ti voglio vicino a me sabato sera – ha dichiarato Amadeus – voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun altra”.

La conduttrice, che nell’ultima puntata di “Domenica In” aveva cercato di tenere nascosta l’emozione, ha pubblicamente accettato l’invito.

Inoltre ha confessato ai microfoni di Rai Radio2: “sono onorata di questo invito, per te è la prima volta a Sanremo, per me la prima volta in Radio. Scenderò quelle scale, ci vediamo sabato sera per la finale di Sanremo!”.

Mara Venier da Chiamate Mara 3131 al palcoscenico dell’Ariston

Chiamate Mara 3131 è il nuovo programma condotto in Radio da Mara Venier.

Si tratta di un appuntamento quotidiano in diretta della durata di un’ora. La conduttrice riceve le telefonate dei radioascoltatori e si instaura un dialogo a due o più voci. Vengono affrontati argomenti differenti di giorno in giorno. Il tema di cui si è discusso nell’appuntamento d’esordio, è “la prima volta”.

Chiamate Mara 3131 è in onda su Rai Radio2 dalle 15 alle 16 dal lunedì al venerdì.

Il programma è fruibile in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla AppRaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.