Sanremo 2020 conferenza stampa. Tutto pronto al Teatro del Casinò di Sanremo, dove alle 12:30 si terrà la conferenza stampa introduttiva di Sanremo 2020. La Rai, insieme al conduttore e Direttore Artistico Amadeus aprirà ufficialmente l’avventura del 70° Festival della canzone italiana. Sarò un punto con le ultime su co-conduttori, ospiti e impostazione dello show in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai1. Ve la racconteremo in diretta.

Sanremo 2020 conferenza stampa diretta – Amadeus presenta il suo Festival

Al momento, di Sanremo 2020 conosciamo la lista dei 24 Big in gara ed i titoli delle canzoni con cui gareggeranno. Sappiamo anche i nomi degli 8 Giovani partecipanti al concorso loro riservato, che torna dopo essere stato accantonato lo scorso anno. E la notizia che Tiziano Ferro sarà l’ospite fisso di tutte e cinque le serate.

È di ieri, invece, l’investitura di Mara Venier come co-conduttrice d’eccezione nella serata finale. Amadeus è intervenuto a “Chiamate Mara 3131” – il nuovo programma radiofonico quotidiano della Venier, in onda su Radio 2 – per invitarla in maniera molto affettuosa.

Da scoprire chi saranno le co-conduttrici chiamate ad alternarsi sul palco dell’Ariston. L’unica certezza sembrerebbe riguardare la modella Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Sugli altri nomi circolati, da Diletta Leotta ad Antonella Clerici, Monica Bellucci, Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez, al momento le sicurezze sono pressoché nulle. Rientrate le polemiche razziste, certo anche il coinvolgimento della giornalista Rula Jebreal.

Pochi punti fermi pure sugli ospiti. Amadeus ha detto con largo anticipo di volere a Sanremo 2020 Roberto Benigni, Fiorello e Jovanotti. Mentre il cantante di “Nuova era” e “Ragazza magica” probabilmente darà forfait, gli altri due dovrebbero esserci. Con tutta la loro imprevedibilità.

Il Direttore Artistico, in ogni caso, ha annunciato un Festival di respiro internazionale. Il che lascia presupporre sortite anche da parte di popstar straniere. Il contrario di quanto aveva scelto il predecessore Claudio Baglioni.

Seguiamo insieme l’incontro con i giornalisti.