Stasera in Tv 20 gennaio 2020. La grande fiction Rai sfida il Grande Fratello Vip. Attenzione a Rocky Balboa, che un pugno dopo l’altro si fa spazio, ancora una volta, sul piccolo schermo. Ecco, nei dettagli quanto vedremo in televisione.

Stasera in Tv 20 gennaio 2020 – i programmi Rai

Alle ore 21.20 su Rai 1 andrà in onda il secondo episodio de “La guerra è finita”. La serie, in quattro puntate, ci racconta la storia di alcuni bambini e ragazzi sopravvissuti ai campi di sterminio. Seguiamo la loro tragedia, il loro dolore, la loro rinascita. Nel cast Michele Riondino, Isabella Ragonese e Andrea Bosca.

A seguire, alle 23.40, il Gran Varietà con Maurizio Costanzo, condurrà indietro nel tempo alla scoperta della storia dei grandi varietà televisivi italiani.

Rai 2 trasmetterà il quarto episodio della seconda stagione di 911. La serie – ambientata a Los Angeles – segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, tra emergenze e vita privata.

In seconda serata sarà invece trasmesso “Povera Patria”, programma settimanale d’informazione politica.

Su Rai 3 andrà in onda la nuova edizione di Presa diretta, programma di approfondimento che mira a raccontare il Paese attraverso gli occhi dei cittadini. Questa puntata, intitolata “Vite a domicilio”, sarà incentrata sull’e-commerce e le nuove abitudini dei consumatori.

Stasera in Tv – i programmi Mediaset

Su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Al timone Alfonso Signorini, che tra scandali e gossip ci racconterà cosa è accaduto in questi giorni nella casa più spiata d’Italia. All’1 sarà trasmesso il Tg 5 notte, telegiornale di Canale 5.

Rete 4 trasmetterà “Quarta repubblica”, programma di attualità condotto da Nicola Porro. Alle 00.45 seguità “Pensa in grande”, format dedicato agli imprenditore che hanno perseguito i propri sogni. Al timone Rachele Restivo.

Italia 1 dedica la serata agli amanti dell’azione con “I mercenari 2”. La pellicola vanta un cast davvero d’eccezione: Sylvester Stallone, Jason Statham, Bruce Willis, Liam Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Chuck Norris, tutti i beniamini degli amanti della cinematografia di questo genere. A seguire, alle ore 23.20, Tiki Taka.

Stasera in Tv – i programmi di Tv8, La5 e Iris

Su Tv8 torna Sylvester Stallone con l’unico ed indimenticabile “Rocky”. Un allenamento dopo l’altro, un pugno dopo l’altro, Balboa conquisterà il cuore della sua Adriana e di tutti gli Americani. Va stasera in onda il secondo capitolo della saga, “Rocky II”.

La5 pensa ai più romantici e trasmette “Rosamunde Pilcher: licenza di tradire”. Il matrimonio di Oscar ed Ella è in crisi ed i due seguono il consiglio dei loro amici Alfie e Grace: per salvare il loro amore dovranno concedersi qualche scappatella.

Su Iris andrà in onda il film “Burn after reading”. Ozzie Cox, licenziato dalla Cia perchè ha il vizio di bere, decide di vendicarsi scrivendo un libro in cui rivela i segreti dell’organizzazione. Il cd che contiene il manoscritto finisce in mani sbagliate e Ozzie sarà presto vittima di ricatto.