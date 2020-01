Monica Bellucci non sarà presente sul palcoscenico di Sanremo 2020. L’attrice ha fatto sapere di non poter arrivare sul palcoscenico del teatro Ariston per motivi di forza maggiore. Si tratta della seconda defezione con la quale Amadeus deve fare i conti nel ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse canora.

Sanremo 2020 Monica Bellucci non ci sarà – ecco quanto ha fatto sapere

Monica Bellucci per comunicare che non sarà sul palcoscenico del teatro Ariston, si è affidata al suo ufficio stampa. Attraverso un comunicato, l’attrice italiana ha fatto sapere: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause maggiori, non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.

Poche righe stringate che cadono come un fulmine sul festival e sul suo conduttore. Amadeus aveva annunciato la presenza di Monica Bellucci nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse canora avvenuta a Sanremo solo la settimana scorsa. Aveva ammesso di aver avuto un incontro con la star ed era fiducioso in un suo riscontro positivo. Invece ecco la defezione e la grande delusione.

Secondo indiscrezioni sembra che il forfait della Bellucci non sia da collegare alle polemiche che hanno investito il festival negli ultimi giorni. E non dovrebbero esserci stati problemi neppure sul sui cachet.

Sanremo 2020 il primo forfait è stato di Salmo

Il primo forfait che Amadeus ha dovuto subire è stato quello di Salmo. E’ di pochi giorni fa la notizia che Salmo aveva deciso di non essere a Sanremo. Il rapper aveva infatti dichiarato che non si sarebbe sentito a suo agio sul palcoscenico dell’Ariston. Perciò era meglio declinare l’invito di Amadeus.

Incertezze sulla presenza di Junior Cally a Sanremo 2020

Infine resta momentaneamente incerta la presenza di Junior Cally. Il giovane artista è stato criticato per il testo del suo brano definito violento e sessista.

Ricordiamo che il regolamento della manifestazione non prevede l’esclusione di un artista una volta annunciato il cast. Fa eccezione un evento di strettissima attualità che potrebbe accadere in prossimità della kermesse. Ma deve essere di tale gravità da rendere obbligatoria una decisione radicale.

