Assente Alessio Viola nella puntata di oggi di Ogni Mattina. Il morning show di Tv8 in onda dalle 10 del mattino alle 14.00 ha dovuto rinunciare ad Alessio Viola che conduce il programma insieme ad Adriana Volpe. Al suo posto è subentrato Davide Camicioli volto dei Tg di Sky e del Tg 8.

Ogni mattina Alessio Viola assente

Il conduttore è stato vittima di un incidente con il motorino. Le conseguenze, fortunatamente, non sono gravi. Viola ha riportato la frattura del setto nasale. Ma per un po’ di tempo dovrà osservare riposo. E quindi non potrà essere presente in trasmissione.

Probabilmente la sua assenza è destinata a durare qualche settimana. Per adesso sembra confermato che nei prossimi sette giorni, a partire da lunedì prossimo,Viola non ci sarà.

Al suo posto è arrivato Davide Camicioli, Gionalista di Sky Sport 24 e conduttore del TG sportivo in onda proprio su TV8.

La coppia Volpe – Viola aveva iniziato il suo percorso a Ogni Mattina lo scorso 29 giugno. Il programma non è mai riuscito a collezionare ascolti positivi. Si è sempre mantenuto intorno ad una share dell1%. Per questo motivo gli autori e i responsabili di Tv8 hanno deciso di dividere in due parti il programma: La prima va dalle 10.00 a mezzogiorno, la seconda dopo il Tg8 che va in onda proprio a mezzogiorno.

Nel corso dei primi giorni sembrava che ci fosse stato un miglioramento. Ma con l’inizio dei grandi contenitori mattutini delle reti generaliste, la share è diminuita toccando, nella seconda parte, quella dopo il Tg8, anche lo 0.7%.

Davide Camicioli come è andata la sua prima conduzione

Il giornalista sportivo Davide Camicioli è stato così proiettato nel mondo della conduzione senza che avesse la possibilità di prepararsi. Ne ha approfittato Adriana Volpe per prendere in mano le redini del programma e guidare il collega. Camicioli, infatti, spesso si è trovato in defaillance. Tutto sommato, però, la sua prima prova da conduttore di un programma non è stata negativa.

Avrà modo di migliorare, già dalla prossima settimana.