Questa sera va in onda una intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco. L’appuntamento è in prima serata, domenica 10 gennaio, alle ore 20.40 sulla principale rete Mediaset.

Intervista a Papa Francesco del Tg5 programmazione cambiata

Per mandare in onda l’intervista esclusiva al Pontefice, Canale 5 ha cancellato tutti gli appuntamenti in palinsesto. Rivoluzionata, dunque, la programmazione dell’access prime time, della prima e della seconda serata della rete leader di Cologno Monzese. A Papa Francesco è dedicata tutta la serata. Naturalmente saltano Paperissima Sprint e soprattutto la prima puntata d’esordio del 2021 di Live Non è la D’Urso. Questo appuntamento è rimandato a domenica 17 gennaio, nella collocazione della prima serata.

Dunque Mediaset punta su questo appuntamento, come è giusto, e lo pone nella fascia dominicale per opporre una netta concorrenza alla fitta ed agguerrita contro programmazione.

Innanzitutto su Rai 1 va in onda la seconda puntata, eccezionalmente di domenica di Che Dio ci aiuti 6. Quindi uno scontro tra “prodotti religiosi”. Fabio Fazio torna con Che tempo che fa e piazza Maria De Filippi tra gli ospiti. La conduttrice ha appena incassato il primo successo del 2021 con la prima puntata di C’è posta per te. Quasi il 30%. E poi c’è il ritorno di Non è L’Arena su La7 con interviste esclusive di Massimo Giletti e nuove rivelazioni sul caso Genovesi. Una fittissima proposta televisiva nella quale dovrà trovare spazio l’intervista esclusiva mondiale a Papa Francesco. Un evento ripreso a livello planetario.

Contenuti dell’intervista

Ecco quali sono i contenuti dell’intervista rilasciata dal Pontefice, tra l’altro molto attento ai mass media ed alla comunicazione.

Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice ha affrontato vari temi. Tra cui: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati Uniti, l’aborto, la politica. Papa Francesco svela anche come è cambiata la sua vita a causa della pandemia.

Nella serata, dedicata interamente a Papa Francesco, dopo l‘intervista segue la proiezione del film Mediaset “Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente”. Racconta la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, nato da immigrati italiani in Argentina. Il percorso personale parte dalla sua gioventù, dalla vocazione e dalla formazione, fino a giungere alla nomina a Papa nel marzo 2013 a seguito della ritirata del predecessore Benedetto XVI.

Al termine del film, un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice. Il talk è condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti di prestigio.