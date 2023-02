Festival di Sanremo 2023, tra gli ospiti il comico Angelo Duro

Condividi su

Mercoledì 1° febbraio, a meno di una settimana di distanza dalla partenza del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha annunciato la presenza del comico Angelo Duro tra gli ospiti. Il conduttore, ancora una volta, ha affidato la notizia all’amico Fiorello e al suo Viva Rai 2!.

Festival di Sanremo 2023 Angelo Duro, le parole di Amadeus

Durante il morning show, lo showman Fiorello si è collegato con Amadeus. Il direttore artistico ha affermato: “Nella seconda serata, ovvero in quella di mercoledì 8 febbraio, sono fiero di accogliere sul palco un comico giovane, fortissimo e simpaticissimo. Sono felice di farvelo conoscere, è Angelo Duro”.

Il comico, a questo punto, è passato dietro ad Amadeus e, un po’ a bassa voce, ha dichiarato “Ma stai zitto”. Il conduttore, allora, ha chiuso la gag con un “Me lo ricordavo più simpatico”. La scelta di portare l’artista sul palco dell’Ariston ha convinto in pieno Fiorello, che ha speso parole di elogio per Duro subito dopo la fine della clip: “Definirlo comico è riduttivo: lui è un talento unico. Fa una comicità non convenzionale”.

Festival di Sanremo 2023 Angelo Duro, chi è

Per Angelo Duro, la presenza al Festival di Sanremo 2023 rappresenta l’esordio nella kermesse. Nato a Palermo nel 1982, la carriera del comico è iniziata di recente, ovvero nel 2010. È in questo anno che, durante uno spettacolo, viene notato da Davide Parenti. Il noto autore si convince subito del suo talento e sceglie di inserirlo all’interno del cast di inviati de Le Iene.

Nel 2016, Duro esordisce come attore cinematografico, partecipando alla pellicola Tiramisù diretta da Fabio De Luigi. Ma la fortuna di Angelo Duro, prossimo ospite del Festival di Sanremo 2023, è relativa al mondo del teatro. È qui che ha raccolto grandi successi, in primis con Perché mi stai guardando. Lo spettacolo ha permesso al comico di girare in lungo e in largo l’Italia, collezionando numerosi sold out tra il 2017 e il 2019.

Nel periodo della pandemia è il protagonista di Da Vivo, mentre attualmente è in tournée con Sono cambiato. Con esso ha in programma molte date sino ad agosto, girando quasi tutte le città italiane e toccando alcune capitali internazionali (come Amsterdam, Dublino, Berlino e Londra).

Giorno dopo giorno si completano le varie serate della kermesse

Amadeus sta progressivamente completando il programma delle cinque serate del Festival di Sanremo 2023. Per il momento, Angelo Duro è il primo comico ufficialmente presente all’Ariston. A lui, stando alle indiscrezioni, dovrebbe aggiungersi il nome di Alessandro Siani. L’artista, che ha già partecipato allo show nel 2015, non è ancora stato confermato dal direttore artistico.