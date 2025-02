Sanremo 2025 conferenza stampa 14 febbraio: Roberto Benigni aprirà la serata delle Cover

Venerdì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, si svolge la quinta conferenza stampa di Sanremo 2025. Durante l’incontro con la stampa, Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, commentano gli ascolti ottenuti nella terza serata. Atteso Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori della quarta serata: Geppi Cucciari e Mahmood.

Sanremo 2025 conferenza stampa 14 febbraio, prende il via l’incontro

Inizia la conferenza stampa del 14 febbraio di Sanremo 2025. Nel parterre di ospiti c’è il Presidente della Regione Marco Bucci. Ma la parola è subito data a Carlo Conti, che ha un impegno: “Oggi per me si realizza un sogno, fra un quarto d’ora devo andare via“.

Marcello Ciannamea snocciola gli ascolti: “Ieri abbiamo ottenuto il 59,8% di share con 10,7 milioni di telespettatori. La media delle prime tre serate è del 63,4% con 11,8 milioni di telespettatori. Di questi, 11,4 milioni sono relativi alla fruizione televisiva, i restanti, circa 400 mila individui, sono relativi alla Total Audience, ovvero a coloro che hanno fruito della kermesse con i device elettronici. Il contributo della Total Audience in termini di share è dello 0,3%. Il picco di share è del 64,1% e si è avuto con i Duran Duran- Il picco di spettatori è di circa 16 milioni, registrati con la performance di Massimo Ranieri. Fra i giovani 15-24 anni, il picco di spettatori si è avuto con la performance di Shablo”.

Riprende la parola Carlo Conti, che prima di abbandonare l’incontro svela: “Stasera verrà a fare un saluto al grande pubblico del Festival Roberto Benigni, che dovrà fare un grande annuncio“. Il conduttore abbandona la sala ed al suo posto arriva Settembre.

Le autorità locale

La conferenza stampa del 14 febbraio procede con Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo, che esprime la felicità per gli ascolti e per il clima che si respira in città. Il primo cittadino consegna dei fiori a Geppi Cucciari. Il microfono passa a Marco Bucci, Presidente della Regione: “Benvenuti a tutti, siete in tantissimi. Il Festival è famoso in tutto il mondo, faremo il possibile affinché sia sempre più bello e popolare. Stasera consegnerò il Premio Regione Liguria, che andrà al vincitore della Serata Cover“.