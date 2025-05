Venerdì 23 maggio, dalle ore 12:00, si svolge la conferenza stampa di presentazione del palinsesto daytime Rai dell’estate 2025. Nel corso dell’incontro interviene Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento Daytime. Quest’ultimo, durante l’evento, annuncia tutti i programmi delle tre reti Rai, compresi i nomi dei conduttori.

Fra gli altri, intervengono i presentatori di Camper e Camper in viaggio, di Estate in diretta, della novità Linea Blu Porti d’Italia e delle altre Linee, ovvero Linea Verde Estate, Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri. Inoltre, ci sono i padroni di casa di Reazione a Catena, UnoMattina Estate e di UnoMattina Weekly.

Palinsesto daytime Rai estate 2025, la presentazione di Angelo Mellone

Prende il via la conferenza stampa. Angelo Mellone prende la parola: “Su Rai 1 abbiamo registrato numeri di ascolti molto importanti. Mi sarei aspettato che colleghi e media in generale sottolineassero questo aspetto, ma non è avvenuto. Vorrei dare qualche numero relativo alla direzione che guido. Rispetto alla stagione precedente, tutti gli show segnano dati di crescita”. Il Direttore elenca i vari format snocciolando le percentuali di crescita. Spiccano i risultati di Linea Bianca, che con lo spostamento di orario è cresciuto di oltre il 4%.

Mellone prosegue: “Ci sono anche stati dei programmi che non sono andati bene, uno lo abbiamo dovuto chiudere a malincuore, ma direi che il bilancio è positivo. Credo di avere al mio fianco la migliore squadra possibile e ringrazio tutti. Il pubblico estivo è differente, a giugno e luglio c’è una platea televisiva quasi uguale rispetto a quella invernale e dobbiamo rispettare questi cambiamenti sociali. I format estivi non sono di Serie B”.

Palinsesto daytime Rai estate 2025, i primi show

La conferenza stampa di presentazione del palinsesto daytime Rai dell’estate 2025 entra nel vivo. Si parte con UnoMattina Estate, in onda dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 11:30. Esso è guidato da Carolina Rey ed Alessandro Greco. La prima: “Sono molto contenta di approdare ad Unomattina Estate, mi hanno terrorizzata per la sveglia all’alba“. Si accoda ai ringraziamenti anche il secondo, che augura il meglio a Greta Mauro, sua partner lavorativa nella scorsa estate e che, quest’anno, guiderà Estate in Diretta.

Segue, dalle 11:30 alle 12:00, Camper in Viaggio, guidato da Tinto, Alessia Mancini ed Umberto Broccoli. I primi due sono collegati, ma non si sente il loro audio. Il terzo, in studio, afferma: “Sono nel cast per il terzo anno consecutivo e ne sono lieto, scoprire l’Italia è una bella esperienza”. Poi tocca a Peppone Calabrese, padrone di casa di Camper, proposto dalle 12:00 alle 13:30. Il conduttore: “Abbiamo tanti inviati (fra cui Monica Caradonna, ndr) e tutti insieme racconteremo al meglio l’Italia“.

Le trasmissioni pomeridiane

La presentazione del palinsesto Rai dell’estate 2025 prosegue con le trasmissioni del pomeriggio. I punti di riferimento sono Gianluca Semprini, Greta Mauro e Gigi Marzullo, conduttori di Estate in Diretta. L’intellettuale: “Ringrazio tutti perché da qualche anno mi avete risolto il problema delle vacanze estive, che io odio ma che fortunatamente passerò lavorando“.