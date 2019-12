Mediaset contro Il cantante mascherato – i programmi della concorrenza

Contro Il cantante mascherato i dirigenti Mediaset stanno preparando l’artiglieria pesante. Tutte e tre le reti di Cologno Monzese hanno organizzato un palinsesto specifico per contrastare il nuovo programma di Milly Carlucci.

Mediaset contro Il cantante mascherato – la programmazione

Intanto Milly Carlucci torna con Il cantante mascherato a partire dal 10 gennaio prossimo in prima serata su Rai 1. Per contrastare il programma che già si annuncia molto atteso per la curiosità con il quale viene presentato, Canale 5 gli scaglia contro il Grande Fratello Vip 4. Infatti proprio il 10 gennaio 2020 la principale rete di Cologno Monzese propone in prima serata uno speciale del Grande Fratello Vip 4 con Alfonso Signorini.

Come vi avevamo già anticipato quest’anno, nel mese di gennaio, il reality dedicato alle celebrities avrà un doppio appuntamento settimanale. La certezza è che venerdì 10 gennaio il direttore di Chi propone uno speciale del reality finalizzato a rubare l’attenzione dei telespettatori da Rai 1 per catalizzarla su Canale 5.

Come gli spettatori sanno l’edizione del reality di quest’anno propone molti personaggi, che sono davvero noti al grande pubblico, non provengono dal classico sottobosco televisivo. Tra gli altri troveremo Adriana Volpe, Antonella Elia e Rita Rusic. In particolare l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non è certo una sconosciuta. Si cerca così di catalizzare la curiosità intorno alle otto maschere che parteciperanno allo show della Carlucci. Le identità infatti dei partecipanti saranno note soltanto In determinate condizioni.

Mediaset contro Il cantante mascherato – la programmazione di Rete 4 e Italia 1

Proprio venerdì 10 gennaio Rete 4 propone Quarto Grado. Il programma di approfondimento sui casi di cronaca nera riprende il proprio posto in palinsesto dopo l’interruzione per le festività. Si può presupporre che sarà una puntata con temi molto forti e sempre legati all’attualità. Quarto Grado è uno dei pilastri della programmazione di Rete 4 che riprende con i conduttori di sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Come se non bastasse Italia 1 ha organizzato un palinsesto adhoc dedicato al pubblico più giovane. Infatti la rete propone una lunga maratona con i film di Harry Potter. Il primo che apre la programmazione è Harry Potter e la pietra filosofale.

Mediaset cerca di salvare i propri programmi

L’azienda Mediaset, in questo modo, cerca di proteggere la propria programmazione.

Infatti tale atteggiamento delle tre reti di Cologno Monzese fa capire chiaramente quanto il programma di Milly Carlucci sia temuto. Canale 5 in particolare si trova in una situazione molto critica.

L’autunno 2019 si è chiuso all’insegna di una debolezza diffusa che ha interessato sia l’intrattenimento che la fiction. È proprio la serialità televisiva ad essere stata maggiormente colpita dall’indifferenza del pubblico. Ma anche gli show non sono stati da meno. Basti pensare al flop di Eurogames e agli ascolti non proprio entusiasmanti di Domenica Live e Live – non è la D’Urso. Vi si aggiungano anche i recenti risultati della seconda edizione di All Together Now. Lo show partito dal 17% è arrivato al 12: proprio come era avvenuto nella prima stagione.

Adesso comincia per Canale 5 la stagione dei reality, il pezzo forte della programmazione. È proprio con i reality che la rete cercherà di risalire la china.