La Pupa e il Secchione 2020 – dal 7 gennaio su Italia 1 con Paolo Ruffini

La Pupa e il Secchione torna su Italia 1 il 7 gennaio 2020. Il format che è andato in onda per la prima volta sempre su Italia 1 il 7 settembre 2006, torna con una edizione completamente rinnovata.

La Pupa e il Secchione 2020 – 7 gennaio conduce Paolo Ruffini

Intanto questa volta non ci sono soltanto pupe e secchioni ma può avvenire anche il contrario, ovvero i telespettatori potranno trovare Pupi e Secchione. Significa che i pupi saranno giovani di bell’aspetto, aitanti e dal fisico statuario. Le Secchione invece più che sul fisico si baseranno sulle capacità intellettuali.

Intanto nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione, con sottotitolo “e viceversa“, al timone è prevista la presenza di Paolo Ruffini. Insieme a lui Francesca Cipriani. I Secchioni saranno sei, così come anche le Pupe e viceversa.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, il programma potrebbe non essere condotto in uno studio televisivo. Questa sarebbe una delle novità rispetto alle edizioni precedentemente andate in onda. Ricordiamo che la seconda edizione fu trasmessa da Italia 1 il 18 aprile nel 2010. Allora i conduttori furono Enrico Papi e Paola Barale.

Chi sono i Secchioni

Cominciamo a conoscere più da vicino chi sono i secchioni che dal 7 gennaio saranno protagonisti del programma. Il primo è Alessandro Santagati, un vero e proprio campione a livello nazionale nel gioco degli scacchi. Ha partecipato a molte gare vincendo tornei importanti.

Il secondo De Benedetti è un esperto di latino. Ci sarà inoltre un ricercatore medico, il dottor Mazzoni, un game designer di cui adesso si conosce soltanto il cognome, il dottor Massa. Oltre alla presenza di uno studente con voti altissimi, ci sarà anche Lorenzo De Lauretis che detiene il titolo di ragazzo più intelligente d’Italia 2018. I telespettatori lo hanno già conosciuto perché ha partecipato a Ciao Darwin nella puntata in cui si scontravano le cime e le rape.

Ognuno di questi secchioni avrà una Pupa al suo fianco e cercherà così di mettersi in gioco superando le prove a cui sono chiamati.

Chi sono le Pupe

Per quanto riguarda invece le Pupe, non c’è nessuna conferma ufficiale. Però circolano dei nomi, alcuni dei quali sono stati anche anticipati dal magazine Spy. Il settimanale di gossip aveva fatto tra gli altri il nome di Stella Manente, la modella e influencer che aveva ottenuto un barlume di notorietà per avere invocato Hitler durante il gay pride di Milano lo scorso luglio.

Tra le candidate ci sono alcune partecipanti ad altri programmi televisivi come Temptation Island. Infatti si fanno anche i nomi di Federica Vesce, ex tentatrice di Temptation Island 2018. Si dice che ai provini abbia orgogliosamente sentenziato: “sapere è importante, ma sculettare lo è di più”. Si parla anche di Veronica Valà, Asia Valente e Sophia Galazzo. Tutte hanno già dei precedenti televisivi. In particolare Asia Valente è stata oggetto di uno scherzo de Le Iene.

La Pupa e il Secchione 2020 – la giuria

La giuria che dovrà valutare le performance dei concorrenti è formata da Vittorio Sgarbi, Aldo Busi e Valeria Marini.