GF Vip 4 cast: l’annuncio ufficiale dei concorrenti

Manca poco oramai alla nuova edizione del GF Vip 4 di cui sarà annunciato il cast probabilmente proprio oggi. Naturalmente si tratta soltanto di una possibilità. Tocca a Mediaset decidere se i nomi dei futuri reclusi vip diventano noti nella giornata di oggi, oppure se viene decisa una nuova data.

Intanto sono già noti altri tre concorrenti. Si tratta di un uomo e due donne. Però secondo la strategia del nuovo conduttore Alfonso Signorini, sono mostrate soltanto le sagome che potrebbero essere ricondotte a determinati personaggi. Nello specifico le tre sagome potrebbero appartenere a Roberto Giacobbo, Paola Caruso ed Efe Bal.

Gli inquilini della casa chiusa di Cinecittà saranno 12. Di questi già si conoscono alcuni nomi confermati dallo stesso Alfonso Signorini in una puntata di CR4 La Repubblica delle donne, il programma condotto il mercoledì sera da Piero Chiambretti.

Il primo nome è quello di Rita Rusic. La conferma è venuta dalla stessa ex moglie di Vittorio Cecchi Gori durante un’intervista rilasciata al settimanale Verissimo di Silvia Toffanin. Un altro nome certo è quello di Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre. L’ex concorrente di Temptation Island Vip sarà nella quarta edizione del reality dopo essersi lasciato con la compagna Serena Einardu proprio all’interno di Temptation Island Vip 2019. Un’altra concorrente è Clizia Incorvaglia, moglie di Francesco Sarcina delle Vibrazioni.

GF Vip 4 cast: concorrenti già annunciati da Alfonso Signorini

Sempre Alfonso Signorini all’interno di CR4 La Repubblica delle donne ha confermato la presenza di Adriana Volpe, Antonella Elia e Michele Cucuzza.

Molto papabile il nome di Barbara Alberti, di cui si è molto parlato ma non è ancora arrivata la conferma ufficiale. Recentemente la scrittrice ha debuttato anche come attrice nel film di Ferzan Ozpetek, La Dea Fortuna.

Sono stati confermati, almeno fino al momento i nomi di Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Ciavarro attualmente è nel programma Forum condotto da Barbara Palombelli, mentre Paola Di Benedetto è oramai un nome noto dei reality Mediaset.

Ricordiamo inoltre che nella casa chiusa di Cinecittà entra anche Antonio Zequila. I telespettatori ricorderanno la rissa trash avvenuta con Adriano Pappalardo in una puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Proprio per la conduttrice quella lite fu fatale perché venne sospesa per una puntata. Era il 22 gennaio del 2006.

Altri due partecipanti anticipati dalle sagome

A completare il cast dei partecipanti al reality ci sono altri due nomi anticipati dalle sagome. Si tratta del modello Andrea Denver e di Aristide Malnati, l’ex naufrago de L’isola dei Famosi. Però le somiglianze con le persone reali sembrano davvero ineccepibili.