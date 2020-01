Sono stati svelati gli ultimi concorrenti del GF Vip 4 condotto da Alfonso Signorini. Innanzitutto i futuri reclusi della casa di Cinecittà sono diventati 18. Si tratta rispettivamente di 10 uomini ed 8 donne. Inoltre si preparano a rientrare nell’appartamento più spiato d’Italia alcuni storici partecipanti al reality della prima edizione. A loro si aggiungono anche altri ex reclusi che in qualche modo hanno lasciato il segno.

GF Vip 4 ultimi concorrenti – Cristina Plevani contro gli autori

La notizia dell’entrata in scena degli ex concorrenti del GF 1 è stata data proprio dal canale ufficiale del Grande Fratello su Twitter. Dovrebbero entrare nella casa Sergio Volpini e Salvo Veneziano del Grande Fratello 1 andato in onda nel 2000. A loro si aggiunge Pasquale Laricchia della terza edizione del GF e Patrick Ray Pugliese che faceva parte del GF 4.

Dopo la notizia del rientro in casa di Sergio Volpini e Salvo Veneziano, c’è stato qualcuno che si è ribellato. Si tratta della vincitrice della prima edizione Cristina Plevani che sui suoi profili social si è lamentata perché la produzione del GF Vip non sono non l’ha contattata, ma l’ha addirittura ignorata.

La Plevani si è così espressa: «Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander per il Grande Fratello Vip. O sto loro troppo sul ca**o. Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente. #Str**nza, #cinica, #realista».

Non sappiamo se la Plevani potrà essere presente in alcune delle puntate successive. Potrebbe anche avere un ruolo differente al quale gli autori starebbero pensando. Ma per adesso non c’è nessuna notizia ufficiale del suo coinvolgimento.

GF Vip 4 ultimi concorrenti – l’entrata di Fernanda Lessa e Licia Nunez

Ai componenti di cui vi abbiamo già parlato si uniscono anche due new entry: Fernanda Lessa e Licia Nunez, all’anagrafe Lucia Del Curatolo. Mentre per Fernanda Lessa si tratta dell’ennesimo reality, per Licia Nunez invece è la prima volta in un programma del genere. La scelta naturalmente è stata fatta da Alfonso Signorini che ha voluto nell’edizione da lui condotta anche due esponenti della comunità LGBT.

Licia Nunez, ovvero Elena Monforte de Le tre rose di Eva, è la prima storica ex fidanzata di Imma Battaglia. Successivamente il legame si è spezzato ed Imma Battaglia è adesso felicemente sposata con Eva Grimaldi.

Last but not least l’ultimo concorrente ufficiale annunciato: Fabio Testi.

GF Vip 4 gli altri concorrenti confermati e probabili

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente c’è un gruppo di concorrenti che ha già il crisma dell’ufficialità. Si tratta di Rita Rusic, Antonella Elia, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Clizia Incorvaia, Pago all’anagrafe Pacifico Settembre, Paola Di Benedetto e Antonio Zequila. A loro si potranno aggiungere altri nomi che sono certi ma non sono stati ancora confermati. Si tratta di Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Aristide Malnati e la chiacchieratissima Barbara Alberti.