Questa sera, venerdì 10 gennaio, Canale 5 trasmette la seconda puntata del GF Vip 4. Dopo gli ascolti non estremamente soddisfacenti del kick off, questa sera Alfonso Signorini prova a risollevare le sorti del reality di cui è conduttore unico.

Molte le polemiche dopo la prima puntata e molte le novità che si profilano per il secondo appuntamento.

GF Vip 4 puntata 10 gennaio – la frase infelice pronunciata da Fabio Testi

Innanzitutto la prima puntata del GF Vip 4 è stata caratterizzata da una frase molto discutibile di Fabio Testi. L’attore spedito fuori dalla casa dai suoi coinquilini, è stato mandato in una zona secondaria in cui erano presenti gli highlander del reality ovvero Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Quando Sergio Volpini si è domandato: «Io vorrei sapere perché l’hanno buttato fuori» è stato lo stesso Testi a rispondere: «forse avevano paura di essere violentate». Per questa frase, non udita durante la diretta, l’attore rischia di essere squalificato. D’altra parte il Grande Fratello di squalifiche ne ha contate moltissime nel corso dei 20 anni di presenza in video.

La frase è suonata ancor più disdicevole perché si sta portando avanti una vera e propria battaglia contro la violenza sulle donne e i femminicidi.

Un altro momento imbarazzante e pruriginoso è avvenuto quando Wanda Nara ha fatto una domanda ad Alfonso Signorini. Gli ha chiesto per quali lenzuola fosse passato Andrea Denver per essere arrivato nella casa di Cinecittà. Il direttore di Chi ha stemperato l’imbarazzo del momento con una battuta rivolta alla moglie di Mauro Icardi: «Wanda te gusta Andrea». E la risposta non si è fatta attendere: «Certo è un bell’uomo, Ma lo hai scelto tu non io».

GF Vip 4 – Vladimir Luxuria e Imma Battaglia contro Licia Nunez

Il momento del pettegolezzo puro si era avuto quando Licia Nunez, all’anagrafe Lucia Del Curatolo, ha svelato di essere stata tradita da Imma Battaglia dopo una storia d’amore durata ben 7 anni. Ha detto che la sua compagna Imma Battaglia l’aveva tradita con Eva Grimaldi, con la quale adesso è felicemente sposata.

Il racconto della reclusa ha destato subito la risposta di Imma Battaglia che sui suoi social ha ribadito: «la verità ha mille volti. Se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala tutta». In suo supporto è arrivata anche la grande amica Vladimir Luxuria che ne ha difeso la posizione.

GF Vip 4 – cosa accade nella seconda puntata di questa sera

Questa sera, come aveva già anticipato Alfonso Signorini, entra in casa Barbara Alberti. La scrittrice era stata ospite mercoledì scorso in collegamento. Questa sera la vedremo partecipare alle dinamiche nella casa chiusa. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra la curiosità dei telespettatori. Riuscirà la Alberti a resistere in un ambiente che già dopo il primo giorno si sta infuocando e riempiendo di veleni? Oppure si trasformerà nella perfida nobildonna che interpreta nel film di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna“?

Inoltre questa sera sapremo se Serena Enardu entrerà nella casa chiusa di Cinecittà. Ricordiamo infatti che nel precedente appuntamento è stato aperto un televoto per far decidere ai telespettatori la sorte dell’ex ragazza di Pago.