La pupa e il secchione e viceversa 14 gennaio. Questa sera, alle 21: 25, su Italia 1 andrà in onda la seconda puntata de La pupa e il secchione e viceversa. A fare gli onori di casa del reality trash è Paolo Ruffini, accompagnato da Francesca Cipriani.



La pupa e il secchione e viceversa 14 gennaio diretta – Con Mastrota e Mussolini

La pupa e il secchione e viceversa è tornato in video la scorsa settimana dopo dieci anni di assenza dal piccolo schermo. Si è dimostrato un programma talmente scontato da risultare debole persino in qualità di spettacolo trash, ma ciò non gi ha impedito di mettere a segno un ottimo esordio in termini di ascolti.

Le sei pupe e i sei secchioni si sono incontrati, hanno formato le coppie e sono entrati nella villa teatro della loro avventura. Lo stesso hanno fatto le due secchione e i due pupi (novità di questa edizione) e c’è stata anche la prima eliminazione.

Nella seconda puntata del 14 gennaio si rimescoleranno le carte. Ai concorrenti verrà data la possibilità di cambiare compagno, il che creearà non pochi screzi e malumori. Mentre gli ospiti saranno Giorgio Mastrota, Alessandra Mussolini e Michele Mirabella. Come prevede il format dell’edizione 2020, ciascuno di loro giudicherà una prova de protagonisti: Mastrota dirà la sua nella Prova materasso, Mirabella in quella di anatomia e la Mussolini nel Bagno di cultura.

Paolo Ruffini introduce la seconda puntata, del ripensamento

Paolo Ruffini introduce la seconda puntata de La pupa e il secchione e viceversa connotandola da subito: “Sarà la puntata del ripensamento”.

Il mattino seguente a quello della prima eliminazione è disteso. Le pupe e i secchioni sono impegnati nella ginnastica mattutina e tutto sembra in balia di una certa serenità.

Sotto la tranquillità, però, per alcune coppie covano le tensioni di sette giorni fa. Quando Paolo Ruffini parla alle Pupe della possibilità di cambiare compagno, la tensione aumenta. Dopo qualche momento di riflessione, iniziano i cambiamenti.

Martina cambia Santagati con Mazzoni; Carlotta cambia De Benedetti con Massa, ma la pupa Marina è molto contrariata; Marina cambia De Benedetti (appena assegantole) con De Lauretis; Stella cambia ancora De Benedetti con Mazzoni e la pupa Angelica scoppia in lacrime mentre accoglie Santagati; il pupo Mariano conferma il suo sodalizio con Genna e lo stesso fa Stefano con Scalzi.

Il rimescolamento ha aperto una grossa crisi: la pupa Marina dichiara guerra a Stella. Sorprende, tra gli altri, l’apparente legame affettivo tra Angelica e Mazzoni, entrambi affranti e feriti per il cambio coppia.

La pupa e il secchione e viceversa 14 gennaio diretta – La prova di anatomia con Michele Mirabella



Intanto, arriva il momento della prima prova della puntata. Quella di anatomia, con Michele Mirabella nei panni di giudice.



I secchioni istruiscono le pupe e i pupi. Poi, nel giro di poche ore, arrivano al cospetto dell’esaminatore: devono strappare la stringa depilatoria corrispondente alle parti anatomiche scelte da Michele Mirabella.



Tra molti errori, i più se la cavano in qualche modo e la prima prova de La pupa e il secchione e viceversa 14 gennaio diretta si conclude senza insufficienze.

Alla fine, la spuntano Santagati e Angelica, Mazzoni e Stella, la secchiona Scalzi e Stefano.