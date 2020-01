GF Vip 4 puntata 17 gennaio ancora polemiche all’interno della casa

Il GF Vip 4 torna questa sera venerdì 17 gennaio con la quarta puntata. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata alle 21:40. Alfonso Signorini dovrà fronteggiare altre polemiche e dinamiche discutibili all’interno della casa chiusa di Cinecittà.

Intanto le dichiarazioni di Adriana Volpe nella puntata di mercoledì scorso 15 gennaio, hanno destato molto clamore e sono state commentate sul web.

GF Vip 4 puntata 17 gennaio – le dichiarazioni shock di Adriana Volpe

Nella puntata di due giorni fa Adriana Volpe aveva rivelato una clausola presente nei contratti Rai e valida per le artiste. L’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia aveva detto che se un’artista fosse rimasta incinta avrebbe dovuto comunicare subito la notizia ai dirigenti Rai che avevano la possibilità di licenziarla senza nulla dovere.

Secondo molte indiscrezioni che si alternavano in Rete, le parole di Adriana Volpe potrebbero essere il frutto di un presunto accordo in base al quale l’artista avrebbe parlato di una tale clausola all’interno della casa di Cinecittà.

Anche Wanda Nara, opinionista insieme ad Enzo Ghinazzi in arte Pupo è accusata dai social di aver fatto una gaffe estremamente discutibile. Infatti nel corso di un dialogo con Pupo, la moglie di Mauro Icardi avrebbe detto ironicamente: a te tocca Barbara Alberti, adesso voglio vedere come la baci. A questo punto la Alberti sarebbe stata inquadrata e potrebbe anche aver ascoltato il presunto commento dell’opinionista. A sua volta però Barbara Alberti non è esente da critiche. Infatti i fan su Twitter riferiscono alcune espressioni della scrittrice poco gradevoli su Pasquale Laricchia.

La scrittrice ha ricevuto commenti poco eleganti, tra cui cafona inqualificabile, perché non vorrebbe in casa Laricchia che, a suo parere, potrebbe far male alle donne. Ma non sarebbero soltanto queste le esternazioni della Alberti. Ce ne sarebbero anche altre nei confronti di Valeria Marini e di Paola Caruso.

I fan la accusano anche di utilizzare modi scurrili sottolineando che una scrittrice non dovrebbe comportarsi in questo modo.

GF Vip 4 – le frasi infelici ed omofobe di Fernanda Lessa

Anche Fernanda Lessa è stata infelice nelle sue esternazioni. L’attrice parlando con Michele Cucuzza ed Andrea Montovoli ha finto di non ricordare il nome di Licia Nunez. E si è rivolta a lei con la frase “quella lesbica”. Anche qui naturalmente il popolo del web si è Indignato criticando la fortemente.

È intervenuta anche la fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, che si è rivolta contro la Lessa alludendo al suo passato di alcolista.

Come se non bastasse il popolo di Internet ha rilevato un episodio altrettanto sgradevole accaduto nella stessa giornata. La Lessa riferendosi ad una spiaggia brasiliana frequentata soltanto da omosessuali, ha usato questa espressione: «una spiaggia piena di f***i».

GF Vip 4 – chi la sputerà, al televoto, tra Elisa De Panicis e Andrea Montovoli?

Nella scorsa puntata sono finiti in nomination in attesa del responso del televoto, Elisa De Panicis e Andrea Montovoli. Vedremo questa sera chi dei due riuscirà a rimanere all’interno della casa chiusa di Cinecittà. Intanto le dinamiche nell’appartamento diventano sempre meno cordiali.

Si stanno già formando alcuni gruppi e sono già delineate le simpatie e le antipatie tra i concorrenti.