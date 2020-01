Questa sera, lunedì 20 gennaio 2020, va in onda la quinta puntata del GF vip 4. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata con il il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Dopo l’espulsione di Salvo Veneziano e le esternazioni di Adriana Volpe nei confronti della Rai, adesso ci si prepara ad un’altra serata all’insegna di incontri e di ulteriori confessioni.

Gf vip 4 puntata 20 gennaio – arriva Valeria Marini nella casa

Intanto questa sera per il quinto appuntamento con il Gf vip 4, arriva nella Casa più spiata d’Italia Valeria Marini.

La show girl è stata già concorrente della prima edizione Vip del reality. Adesso varca di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori.

Solo nel corso della scorsa puntata, era entrato nella casa chiusa di Cinecittà proprio Vittorio Cecchi Gori. Il produttore e la ex consorte avevano chiacchierato amabilmente come due amici di vecchia data.E la Rusic aveva ammesso che bisognava ritrovare l’armonia molto tempo prima mettendo un freno a avvocati, tribunali e carte bollate.

Vedremo questa sera come si svolge l’incontro fra la Marini e la Rusic le due donne importanti nella vita di Vittorio Cecchi Gori.

La storia di Clizia Incorvaia

Subito dopo, Alfonso Signorini racconta la storia di un altro amore finito. Si tratta del matrimonio, oramai arrivato al capolinea, tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Clizia Incorvaia, nella casa, sta raccontando a cuore aperto la fine del suo rapporto con Francesco Sarcina.

Si noti che Le Vibrazioni quest’anno parteciperanno al Festival di Sanremo.

Clizia si è affezionata molto ad Adriana Volpe. E proprio durante una amichevole chiacchierata, la Incorvaia ha sottolineato ancora la falsità dell’ex marito: “Non c’era niente di vero nella mia storia, zero!”

Chi dovrà abbandonare la casa

Nel corso della puntata si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.

E ci saranno nuove nomination.

Il reality è fruibile anche su Mediaset Play.