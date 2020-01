La Pupa e il secchione puntata 21 gennaio – ospiti e anticipazioni

Terza puntata questa sera, martedì 21 gennaio, de La pupa e il secchione e viceversa. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20 su Italia 1, la più giovane rete Mediaset. Al timone Paolo Ruffini in compagnia di Francesca Cipriani, considerata la pupa per antonomasia, per essere stata protagonista delle edizioni precedenti.

La novità di questa terza puntata è l’ingresso di una nuova coppia di viceversa.

La Pupa e il secchione puntata 21 gennaio – Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Giulia Salemi

Come in ogni puntata de La pupa e il secchione e viceversa, anche questa sera ci sono ospiti vip chiamati a valutare le prove dei concorrenti in gara. Arrivano nel ruolo di giudici Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Giulia Salemi.

Naturalmente le puntate del reality di Italia 1 sono state registrate con largo anticipo. Infatti Barbara Alberti è attualmente all’interno della casa chiusa di Cinecittà ed è concorrente del Grande Fratello Vip 4.

La scrittrice dovrà valutare una prova dal titolo “bagno di cultura“, alla quale si sottoporranno le coppie in gara.

Tra le altre sfide ci sono la “prova Tg”, i cui concorrenti sono alle prese con la conduzione di un telegiornale. Sarà Giampiero Mughini a valutarli.

La “prova fattoria” si svolgerà fuori dalla villa in una vera fattoria e a giudicarli sarà il contadino Manolo Romaniello, già concorrente del reality agreste Il contadino cerca moglie.

Poi ci sarà la prova “body painting” che avrà come protagonisti le secchione e i secchioni, impegnati a dipingere i corpi dei loro partner. In questa sfida Giulia Salemi sarà la madrina d’eccezione.

La Pupa e il secchione – ospite Christian Fregoni, il bagnino di Caduta Libera

Ospite della puntata de La pupa e il secchione e viceversa, è questa sera Christian Fregoni. I telespettatori delle reti Mediaset ricordano il bagnino bresciano come uno dei grandi campioni di Caduta Libera. Infatti ha vinto una cifra inferiore soltanto a quella del campione dei campioni Nicolò Scalfi.

Oltre Fregoni arriva alla villa anche la maestra Flavia che i concorrenti hanno già conosciuto nella prima puntata. Sarà lei a gestire la prova “bagno di cultura” valutata da Barbara Alberti.

Entrano due nuovi concorrenti: il pupo e la secchiona

Entrano questa sera due nuovi concorrenti: il pupo e la secchiona.

Il pupo è Marco Sarra, un modello di 26 anni di Novara che nel 2018 è stato eletto The Best Model of The World. Marco Sarra ama moltissimo il suo corpo e soprattutto i capelli. Non vuole che nessuno glieli tocchi. È molto ambizioso è da un sogno nel cassetto che ha deciso a realizzare: diventare attore e di interpretare un supereroe.

La secchiona è Sandra Maestri. È un’agronoma di 34 anni e viene da Codigoro in provincia di Ferrara. Per lei la cultura è uno dei valori principali della vita. L’ignoranza invece è una malattia pericolosa. Parla 5 lingue: slovacco, ceco, inglese, tedesco e francese. È laureata in scienze ambientali e lavora nell’azienda agricola di famiglia. Tra le sue passioni la geologia e l’ambiente.