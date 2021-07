Primo appuntamento crociera 7 luglio, le coppie dell’ottava puntata

Condividi su







Lunedì 5 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 2021.

Come vi avevamo già anticipato, il conduttore riprende il racconto dalla convocazione di Valentina che deve assistere ad alcuni filmati sul fidanzato Tommaso. Anche Ste è stato chiamato perché dovrebbe affrontare il falò anticipato richiesto dalla fidanzata Claudia. Durante la puntata però scopriamo anche l’evoluzione delle altre coppie. Sono Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

Temptation Island 2021, la diretta del 5 luglio

Nella diretta del 5 luglio Filippo Bisciglia si sofferma sulla coppia formata da Manuela e Stefano. Non vivono più insieme da quando lei ha scoperto alcuni suoi tradimenti. Dopo qualche giorno di permanenza nel villaggio Manuela si è avvicinata al single Luciano, mentre Stefano sta stringendo amicizia con un’altra ragazza.

Il conduttore raggiunge il villaggio dei fidanzati per convocare Stefano sulla spiaggia. Nel corso del suo falò solitario, il ragazzo visiona un filmato in cui Manuela si lamenta con Luciano del fatto che non vuole più avere con rapporti intimi con Stefano. Il fidanzato, oltre ad essere infastidito dalla sua vicinanza con Luciano, è convinto che lei abbia voluto partecipare a Temptation Island per lasciarlo.

Temptation Island 2021, Claudia e Ste

La seconda coppia analizzata è quella composta da Claudia e Ste. Dopo aver rimandato lo scorso anno il loro matrimonio a causa della pandemia, dovrebbero sposarsi il prossimo 7 agosto. La ragazza però ha raccontato alle telecamere di Temptation Island di essere confusa sui sentimenti che prova per Ste.

Bisciglia ha convocato Ste nel falò per visionare una clip su Claudia. Ha confidato ad uno dei tentatori di essere insoddisfatta del proprio rapporto di coppia in vari aspetti. Ste è deluso perché oltre a volerla sposare, la immagina già come madre dei suoi figli. Lei però, almeno per il momento, non vorrebbe avere bambini.

Temptation Island 2021, Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso hanno 19 anni di differenza e stanno insieme da più quasi due anni. Tommaso però ha mostrato già dalla prima puntata di essere eccessivamente geloso della sua compagna, che è molto più grande di lei. Il conduttore si è recato nel villaggio delle fidanzate per invitare Valentina a raggiungere il pinnettu.

Tommaso la accusa di non aver rispettato ciò che si sono detti prima di partire. Il loro patto è che dovevano interagire il meno possibile con i single e le single del villaggio. Da quando Tommaso ha osservato Valentina scherzare con alcuni ragazzi, per gioco, non riesce addirittura a fidarsi più di lei.

Una sera però Tommaso, per ripicca, si è avvicinato alla single Giulia con la quale ha sfiorato il bacio. I due ragazzi si sono distesi su un’amaca coprendosi con un telo per nascondere eventuali effusioni. Il tutto prosegue anche il giorno successivo in piscina, dove Giulia tenta in ogni modo di provocarlo ma Tommaso cerca di rimanere con gli occhi chiusi.

Valentina e le altre fidanzate sono convinte che si tratta solo di un dispetto perché Tommaso è ancora troppo immaturo.

Temptation Island 2021 diretta 5 luglio, il falò di Valentina

Un altro video è pronto per Valentina durante il falò femminile. Tommaso continua a corteggiare Giulia mentre la accompagna nell’abitazione perché lei deve lavarsi i denti. Le telecamere non sono presenti negli appartamenti dei single ma dall’audio che Valentina ascolta, Giulia gli ha fatto visitare la sua camera e forse, anche in questo caso, si sono scambiati delle effusioni. Giulia racconta poi alle altre ragazze che si sono baciati.

Tommaso organizza la festa di compleanno di Giulia sulla spiaggia. Dopo averle consegnato una rosa ed una torta, Tommaso confessa che Giulia rappresenta il suo tipo ideale di donna. In un altro filmato Tommaso spiega a Giulia che forse non è così realmente innamorato di Valentina come credeva. Conoscendo la single ha iniziato a comprendere che la differenza d’età può influire in un rapporto di coppia. Valentina pensa che non si tratta più di una tattica quando continuano a scambiarsi gesti sempre più affettuosi. Per tale ragione chiede il falò di confronto immediato.

Temptation Island 2021, il falò di confronto tra Valentina e Tommaso

Tommaso si presenta sulla spiaggia dopo aver accettato l’incontro con Valentina. Il ragazzo spiega che all’ultimo falò avrebbe voluto chiederle di sposarlo ma dopo aver incontrato Giulia ha cambiato idea. Ciò che però ha scatenato il suo avvicinamento alla single è stato un video in cui Valentina si relazionava con un altro.

Tommaso durante il loro confronto cerca solo di giustificare i propri comportamenti ma condanna quelli di Valentina. Non trovando un punto d’incontro escono separatamente dal reality.

Temptation Island 2021 diretta 5 luglio, le altre coppie

Il reality torna su Manuela e Stefano. Il fidanzato viene chiamato nel pinnettu perché Manuela è sempre più vicina a Luciano al quale confida le sue problematiche di coppia. Stefano è infastidito dal fatto che i due sono troppo affiatati. Non riesce a comprendere per quali ragioni siano ancora insieme se lei non è più felice e se non ha superato, fino in fondo, anche i tradimenti.

Durante il falò femminile Manuela interrompe la visione del video quando Stefano la paragona continuamente ad altre ragazze più avvenenti, alimentando le sue insicurezze.

La trasmissione si occupa infine di Natascia e Alessio. La ragazza, in lacrime, racconta ad uno dei single che si sente perennemente giudicata da Alessio per ogni minimo gesto. Lui vorrebbe solo maggiori attenzioni e qualche gesto affettuoso in più. Natascia però appare perennemente distaccata.

