Grande Fratello Vip 2 gennaio, la diretta: Patrizia Rossetti si ritira, Wilma Goich è eliminata

Condividi su

Lunedì 2 gennaio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alla conduzione, come di consueto, c’è Alfonso Signorini. Con lui, in studio, gli opinionisti Orietta Berti, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge (che sostituiscono, anche questa settimana, la titolare Sonia Bruganelli). Attesa anche Giulia Salemi, che ha il compito di monitorare in diretta i commenti degli utenti Twitter. Durante Grande Fratello Vip del 2 gennaio c’è una eliminazione. Al televoto ci sono Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Wilma Goich e Nikita Pelizon. L’appuntamento è fruibile in diretta streaming su Mediaset Play.

Grande Fratello Vip 2 gennaio, Antonella vs Edoardo

Inizia il Grande Fratello Vip del 2 gennaio. Dopo i saluti di rito, Alfonso Signorini comunica che Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la Casa e si trova attualmente ricoverato in ospedale. Il concorrente si collega in diretta: “Sto benissimo, mi sono preso un po’ di ferie. Gli accertamenti stanno andando per il meglio, presto tornerò in gioco“.

Il primo argomento del Grande Fratello Vip del 2 gennaio è la rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Una clip ripercorre gli ultimi giorni della coppia, le cui tensioni sono iniziate dopo un bacio tra Micol e Davide. In settimana, infatti, Fiordelisi ha avuto duri scontri con Incorvaia, Edoardo Tavassi e, soprattutto, Oriana Marzoli. Quest’ultima, tornata in live, definisce l’inquilina “cattiva e bugiarda”. Donnamaria critica Antonella per il fatto di non essere capace di autocritica, mentre la ragazza, a sua volta, ritiene che Edoardo si faccia manipolare dagli amici.

Entrambi sono chiamati in Mistery Room, dove viene mostrata una clip con gli insulti che l’ex volto di Forum ha rivolto all’influencer. Donnamaria critica il conduttore: “Tu mi fai vedere un filmato con le mie parole ma non mi fai spiegare i motivi per i quali sono arrivato a dire certe cose“. Antonella, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del fidanzato, chiude per sempre la storia.

Patrizia Rossetti lascia il programma, scontro Onestini-Soleil

Il Grande Fratello Vip del 2 gennaio va avanti con il verdetto del televoto. Le prime salve sono Oriana e Nikita. Si parla, ora, del rapporto tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Anche tra loro, nelle ultime ore, sono volati insulti e parole molte forti, come mostra una clip. In diretta le due, isolate in salotto, discutono sull’evoluzione che ha avuto la loro amicizia negli ultimi tempi. Il conduttore parla con Rossetti, che manifesta la volontà di lasciare il gioco: “Non sto bene da 15 giorni. Ho dolori in tutto il corpo e non so da dove provengono. Sembra che io abbia una infezione, non riesco a dormire da due o tre giorni”. Patrizia lascia ufficialmente il gioco.

Il Grande Fratello Vip del 2 gennaio prosegue con la querelle tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. In settimana la Casa si è divisa tra chi si schiera con la prima e chi con il secondo. Per Antonino “Luca è un professionista di reality“. Soleil Sorge rincara la dose: “Onestini sa giocare molto bene“. Il Vippone raggiunge lo studio, dove ha un faccia a faccia con l’opinionista. Sorge attacca: “Non mi pare che le mie parole ti abbiano lasciato indifferente. Tu sei capitato casualmente in questo tuo ennesimo reality show. Tu cerchi sempre di manipolare le persone. Sei un bugiardo pericoloso”. Onestini risponde: “Nel 2017 io stavo con lei e sono entrato nel GF Vip. Dopo due settimane in Casa mi ha tradito”. Soleil ribatte: “Non ho tradito prima io. Tu compravi i follower“.

Grande Fratello Vip 2 gennaio, Wilma Goich è eliminata

Al Grande Fratello Vip del 2 gennaio Donnamaria chiede scusa per le parole forti che ha pronunciato. Successivamente, dopo una clip sulle gaffe di Signorini, è proposto un focus su Sarah Altobello, che racconta: “Mi sono sempre sentita poco accettata. I miei fratelli sono laureati e i miei genitori mi hanno sempre detto di trovare un lavoro (…). Ho sofferto tanto, specie per il rapporto con mia mamma“. Proprio quest’ultima è protagonista di una sorpresa per la vip: “Noi siamo orgogliosi di te. Portati via il passato e pensa al presente. Hai tante qualità. Come si permette Nikita di dire che sei un’arrampicatrice sociale? Sei l’unica che è stata vicina a tante persone“.

Grande Fratello Vip del 2 gennaio va avanti: il cast esegue Il Rugantino. Poi si parla di Attilio Romita, che in una lettera scritta alla fidanzata Mimma afferma: “Amore mio, passeremo il Capodanno lontani e questo mi rattrista. So che il mio comportamento ti ha ferita, ora però ti chiedo di fare uno sforzo per capire che l’avventura nel GF non è facile. Ho detto stupidaggini di cui chiedo scusa, se dovessi perderti non riuscirei mai più a essere felice”. È il momento del verdetto: l’eliminata è Wilma Goich.