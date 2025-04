Lunedì 7 aprile è in onda, su Canale 5, la prima puntata di The Couple. Il reality show è guidato da Ilary Blasi e prende il via alle 21:25. Al fianco della conduttrice ci sono, in qualità di opinionisti, Francesca Barra e Luca Tommassini.

Di seguito le otto coppie che presenziano al format:

Manila Nazzaro con Stefano Oradei;

con Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli;

con Benedicta e Brigitta Boccoli;

e Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco;

con Danilo e Fabrizio Mileto;

e Elena Barolo con Thais Souza Wiggers;

con Giorgia Villa con Laura Maddaloni;

con Irma e Lucia Testa.

The Couple prima puntata, inizia il reality

Inizia la prima puntata di The Couple. La conduttrice spiega: “In ogni puntata sono messe a disposizione varie chiavi, ma solo una sarà quella che aprirà la cassaforte che permetterà di vincere il montepremi di un milione di euro“. La conduttrice saluta gli opinionisti, poi spiega che questa sera ci saranno quattro faccia a faccia.

La presentatrice presenta la prima coppia di concorrenti, ovvero Brigitta e Benedicta Boccoli. Le due sono in studio e, con l’occasione, Blasi mostra la casa nella quale dovranno vivere, che è praticamente uguale a quella del GF. La novità è che ogni coppia avrà la propria stanza. Le sorelle affrontano Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Nella clip di presentazione confessano: “Da ragazzini stavamo insieme, ma ora siamo migliori amici“.

Il primo incontro ha come protagonista un rullo per le valige, nel quale passano una serie di oggetti. Uno dei conduttori è bendato e deve indovinare l’oggetto solo con il tatto. In seguito, deve provare a far capire al compagno di che oggetto si tratta. Carrisi-Greco arrivano a 9 punti. Il notaio non sente una risposta abbastanza chiara, ma il pubblico la corregge. Le sorelle Boccoli, interrotte varie volte dai notai, si fermano a quota 2 punti. Partenza decisamente complessa per i notai, comunque.

I fratelli Mileto

La prima puntata di The Couple prosegue con Danilo e Fabrizio Mileto. I fratelli devono affrontare Elena Barolo e Thais. Prima, però, devono preparare la camera da letto alle due colleghe inquiline. In studio, Barolo ammette di avere la passione “per gli uccelli“, ovviamente intesi come volatili, ma in studio si sprecano le battute e i doppi sensi.

Finalmente, le due coppie si sfidano. Il meccanismo è il medesimo del duello precedente, ma questa volta una concorrente, mentre cammina su un tapis roulant, deve far indovinare un oggetto al compagno partendo dalla descrizione di una foto. La prova dei Mileto è disastrosa: non riconoscono né Dante Alighieri né Cesara Buonamici, poi sottolinea: “La Sardegna non è in Italia“. Ovviamente, vincono le veline.

The Couple continua con Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sposati da meno di un anno. Dopo un breve quiz che conferma l’affinità di coppia, ottengono la possibilità di stare in un bellissimo prive. Devono confrontarsi con Irma e Lucia Testa. Le compagini si confrontano con la medesima prova del confronto fra le Boccoli e Carrisi-Greco. La vittoria va a Nazzaro-Oradei per 7 a 6.

The Couple prima puntata, l’ultimo faccia a faccia

La prima puntata di The Couple va avanti.